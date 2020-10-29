Конституційний суд пояснив скандальне рішення про скасування е-декларацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перевіряти суддів потрібно мати право лише органі судової гілки влади, - Сліденко

Суд не міг виділити у своєму рішенні право не перевіряти декларації тільки суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників - суддя

Конституційний суд України скасував електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади. Суд не міг виділити у своєму рішенні право не перевіряти декларації лише суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко, йде до матеріалів «Корупція в законах. Як і чому КСУ "вбив" електронне декларування ».

За його словами, перевірити суддів повинен мати право лише організувати судову гілку влади.

«Так, так будемо хотіти час, покинути законодавця не буде наслідком ситуації. Так, зараз за фактом ці норми (про перевірку декларацій, - ред.) Ні до кого не застосовуються, тому що так законодавець формулює норму, що її не можна розділити », - сказав Сліденко.

Суддя стверджує, що е-декларування зберігається в повному обсязі і поширюється на всіх людей. Сліденко вважає, що немає жодної країни у світі, де виконавча влада контролює судову.

Як повідомлялося, міністр юстиції України Денис Малюська, що антикорупційний контроль за судами буде збережений.

Ми можемо, Національне агентство з питань запобігання корупції щодо виконання рішень Конституційний суд України відкрито доступ до реєстру декларацій .

У середу введення, 28 жовтня, Конституційний суд ухвалив рішення про заснування статей про недостовірне декларування .

28 жовтня судді Конституційного суду поскаржились Зеленському тиску з боку антикорупційних органів.

Напередодні НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої і Сергія Головатого.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Згодом в Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський зобов'язаний використовує своє законодавство щодо законодавчої ініціативи , щоб відновити стан та максимально ефективну роботу систем електронного декларування та невідповідності відповідальності за порушення правил цих правил.