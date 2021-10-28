ВАКС продемонстрував неупередженість і професіоналізм у справі «Роттердам+», – нардеп

Наливайченко наголосив, що «Роттердам+» – це лише один з численних прикладів успішної роботи ВАКС

13 жовтня ВАКС підтвердив законність рішення про закриття справи «Роттердам+»

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) під час розгляду справи «Роттердам+» довів, що здатен ухвалювати зважені, юридично бездоганні і головне – справедливі рішення попри надзвичайну заполітизованість справи, популізм і масовану пропаганду.

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

«Кілька тижнів тому Вищий антикорупційний суд закінчив розгляд цієї справи, продемонструвавши абсолютну неупередженість і професіоналізм. Усі засідання, а їх було понад 15, відбувалися в прямому ефірі. Була допущена преса, всі охочі могли прийти до суду та вислухати аргументи сторін. Кожен учасник процесу мав необмежену можливість висловити свою позицію та надати свої докази. 27 томів справи в прямому ефірі зачитували і досліджували слідчий суддя, прокурор і адвокати», – зазначив нардеп в своїй колонці для видання «Інтерфакс-Україна».

Нардеп наголосив, що «Роттердам+» – це лише один з численних прикладів успішної роботи ВАКС.

ВАКС, за словами Наливайченка, залишається єдиним антикорупційним органом, створеним після Революції Гідності задля подолання корупції, який все ще має довіру значної частини суспільства.

«Очевидно, що кілька років масованої пропаганди і велика політична складова розділили суспільство в ставленні до формули «Роттердам+». Про цю формулу українці чули здебільшого з екранів олігархічних телеканалів, які належать власникам великих енергоємних підприємств. За збігом обставин саме ці олігархи стали замовниками, основними ідеологами «Роттердам+» і єдиними, хто оскаржував закриття справи в суді. Однак саме відкритий і прозорий процес в ВАКС дозволив якщо не повністю зняти, то бодай ослабити протиріччя», – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».