Суд дозволив заочне розслідування щодо ексглави Приватбанку Дубілета

У прокуратурі зазначають, що дозвіл на заочне розслідування дозволить завершити судове розслідування щодо підозрюваного

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив заочне розслідування щодо колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Згідно з повідомленням, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування in absenthia (у відсутність – ред.) щодо колишнього голови правління Приватбанку. Це рішення не підлягає оскарженню.

Зазначається, що таке рішення дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України.

У пресслужбі нагадали, що в ході слідства було встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,9 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з банком.

Крім того, він підозрюється у розтраті грошей банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів Приватбанку, організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов'язану Приватбанком компанію, щоб унеможливити стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину.

Зазначається, що загальна сума збитків у цьому епізоді складає $314,9 млн або 8,2 млрд грн.

На початку жовтня повідомлялося, що ексглаву Приватбанку Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі.

Пізніше з'явилася інформація, що ймовірно Дубілету дозволено залишати будинок, але заборонено виїжджати за межі Ізраїлю.

Зазначимо, у вересні Вищий антикорупційний суд закрив провадження про арешт Дубілета.

Нагадаємо, у червні слідчий суддя Сергій Мойсак виніс рішення про заочний арешт Дубілета, оскільки той був поза межами України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання та доставлення до місця кримінального провадження». До того Дубілета оголосили у міжнародний розшук.

Але адвокат Дубілета повідомив, що його підзахисний надіслав електронний лист до Вищого антикорупційного суду, у якому вказав своє місце перебування. Дубілет повідомив, що з 2017 року проживає на території держави Ізраїлю, зазначив адвокат.

За словами захисника, Дубілет не переховується від слідства та хоче брати участь у судових засіданнях. Водночас через обмеження в Ізраїлі він не може приїхати в Україну.

У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери Приватбанку вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав Приватбанк юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.