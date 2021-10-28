  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Організаторів злочинного угруповання&nbsp;затримали під час передачі всієї суми грошей - Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)
    Організаторів злочинного угруповання затримали під час передачі всієї суми грошей
    Фото: СБУ

    Ділки налагодили протиправний механізм відчуження землі для продажу

    Служба безпеки України в ході спецоперації в Києві знешкодила організоване угруповання, яке спеціалізувалося на махінаціях із незаконним відчуженням землі. Зловмисники протиправно заволоділи декількома гектарами землі територіальної громади столиці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Одну із земельних ділянок у центрі Києва аферисти намагалися незаконно продати за $1 млн.

    Правоохоронці затримали організаторів групи під час передачі всієї суми грошей.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)
    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)
    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)
    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)
    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)
    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)
    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)

    За даними слідства, ділки налагодили протиправний механізм відчуження землі для продажу. Щоб реалізувати оборудку, вони використовували підроблені договори й акти на право власності.

    У квітні цього року зловмисники подали до одного з районних судів Миколаївської області фальшиві документи на чотири земельні ділянки в Києві для їх передачі у власність підконтрольній комерційній структурі.

    Після отримання «позитивного» судового рішення та внесення даних до Держреєстру речових прав на нерухоме майно ділки підшукували клієнтів для продажу незаконно одержаних земельних площ.

    У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

    Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

    Як повідомлялося, правоохоронці Київщини викрили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами у сумі $120 тис. Троє підозрюваних, використовуючи документи юридичної особи, до якої не мають жодного відношення, уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж останньому земельної ділянки у Фастівському районі Київської області, яка їм не належала.

    Теги: СБУ Київ кримінал земля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)