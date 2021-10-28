Шахраї намагалися продати ділянку в центрі Києва за $1 млн (фото, відео)

Ділки налагодили протиправний механізм відчуження землі для продажу

Служба безпеки України в ході спецоперації в Києві знешкодила організоване угруповання, яке спеціалізувалося на махінаціях із незаконним відчуженням землі. Зловмисники протиправно заволоділи декількома гектарами землі територіальної громади столиці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одну із земельних ділянок у центрі Києва аферисти намагалися незаконно продати за $1 млн.

Правоохоронці затримали організаторів групи під час передачі всієї суми грошей.

За даними слідства, ділки налагодили протиправний механізм відчуження землі для продажу. Щоб реалізувати оборудку, вони використовували підроблені договори й акти на право власності.

У квітні цього року зловмисники подали до одного з районних судів Миколаївської області фальшиві документи на чотири земельні ділянки в Києві для їх передачі у власність підконтрольній комерційній структурі.

Після отримання «позитивного» судового рішення та внесення даних до Держреєстру речових прав на нерухоме майно ділки підшукували клієнтів для продажу незаконно одержаних земельних площ.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

Як повідомлялося, правоохоронці Київщини викрили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами у сумі $120 тис. Троє підозрюваних, використовуючи документи юридичної особи, до якої не мають жодного відношення, уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж останньому земельної ділянки у Фастівському районі Київської області, яка їм не належала.