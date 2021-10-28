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    «Велика приватизація» Зеленського перетворилася на дерибан для своїх

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Чи продав би Зеленський свою квартиру у Лондоні&nbsp;вдвічі дешевше за ринкову вартість? - «Велика приватизація» Зеленського перетворилася на дерибан для своїх
    Чи продав би Зеленський свою квартиру у Лондоні вдвічі дешевше за ринкову вартість?

    «Центренерго» так само продаватимуть, як і «Більшовик»?

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    Очень хочу поздравить величайшего политического лидера современности с новым этапом фейковой «Великої приватизації». Государство, в лице Фонда Госимущества, продало последний лакомый кусок киевской земли под заводом «Большевик» кипрскому офшору почти по стартовой цене. Офшор связан с с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Аукцион длился десять минут. А цена за участок получилась более, чем в два раза ниже рыночной цены. В общем, все ожидаемо.

    Торги с заранее известным покупателем и результатом. Как и то, что не приняли участия в торгах все, кто планировал принимать, в частности, собственник девелоперской компании Kadorr Аднан Киван и компания Интергал-Буд Владимира Зубика, а также Консорциум инвесторов, в состав которого входили девелоперская компания KDD, консалтинговая компания Colliers Ukraine, инвестиционная компания Dragon Capital и другие инвесторы.

    Почему? Потому что это участие было бы билетом на войну с Хмельницким. Так что аукцион был под него. И цена потому не 4,2 миллиарда, как прогнозировали эксперты, а всего 1,429 миллиарда гривен.

    Очень интересно согласится ли продать Зеленский свою виллу в Италии или свою квартиру в Лондоне в два раза дешевле рыночной стоимости? Не согласится? А почему тогда власть в лице Зеленского согласилась продать государственную землю задешево? А может у Зеленского есть в этом интерес и так он хочет наполнить свой фонд на выборы?

    В любом случае эта продажа показывает, что вся их «Велика приватизация» – это дерибан для своих. Интересно, а Центрэнерго будут так же продавать? Потому что пока все показывает, что эту структуру готовят под Максима Ефимова, который стал уже реальным младоолигархом при Зеленском. А мне интересно, как будут пиарить – это позорище позитивные блогеры Подоляка? Хотя, что значит как? За деньги. И так, как скажут в ОП.

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    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ приватизація корупція в Україні олігархи Володимир Зеленський
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    «Велика приватизація» Зеленського перетворилася на дерибан для своїх