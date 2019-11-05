Вавриш: Громаду необхідно активно залучати до процесу розвитку територій



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Андрій Вавриш вважає, що люди, які користуються територією до реалізації нового проекту, і ті, хто будуть робити це у майбутньому - активні учасники цієї екосистеми

Перед початком проектування об'єкту необхідно дослідити, як дім або житловий комплекс вплине на вулицю, район, місто, чи буде людям комфортно в ньому жити - девелопер

Місцевих жителів необхідно залучати до процесу розвитку територій на рівні з девелопером і архітектором. Світ стає більш діджиталізірованним і відкритим, і сьогодні девелопмент вже не може бути замкнутим процесом однієї компанії - це екосистема партнерств з великою кількістю учасників.

Про це розповів девелопер Андрій Вавриш.

Вавриш вважає, що люди, які користуються територією до реалізації нового проекту, і ті, хто будуть робити це у майбутньому - активні учасники цієї екосистеми, і саме на основі цього повинні будуватися взаємовідносини між ними, девелопером та муніципалітетом.

«Перед початком проектування об'єкту необхідно дослідити, як дім або житловий комплекс вплине на вулицю, район, місто, чи буде людям комфортно в ньому жити та взаємодіяти з ним через рік або десять», - пояснює девелопер.

Такий підхід передбачає просторові дослідження - вивчення переваг, недоліків, потенціалу території, існуючих функцій і можливостей їх корекції у зв'язку із запитами жителів. Ще один важливий етап - консультації з професійної спільнотою і громадськістю. Все це дозволить створити сталий об'єкт, в однаковій мірі вигідний девелоперу, місту і його жителям.