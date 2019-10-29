Андрій Вавриш розповів, які житлові комплекси обирають покупці квартир
Містяни обирають об'єкти, де поєднані житлова, офісна, торговельна та розважальна складова і де вони зможуть знайти різні варіанти для дозвілля - девелопер
Монофункціональна нерухомість – пережиток індустріальної епохи. Майбутнє за поліфункціональними об'єктами. Вони створюють для користувачів більший вибір для зайнятості та дозвілля та, за рахунок цього, більш конкурентні на ринку.
Про це в коментарі Commercial Property сказав девелопер і CEO компанії SAGA Development Андрій Вавриш.
За його словами, такі об'єкти також кращі для міста, оскільки сприяють скороченню маятникових міграцій і дозволяють скоротити навантаження на транспортну інфраструктуру.
«Майбутнє за містами: в найближчі 50 років вони, а не країни, будуть відігравати ключову роль у світі. Змінюється природа робочих місць і ставлення людей до праці. Вони менше часу витрачають на роботу в цілому, і вже точно не хочуть витрачати по кілька годин на день на дорогу. Містяни обирають об'єкти, де поєднані житлова, офісна, торговельна та розважальна складова і де вони зможуть знайти різні варіанти для дозвілля», – пояснив девелопер.
При цьому Андрій Вавриш зазначає, що при проектуванні поліфункціональних об'єктів нерухомості важливо правильно розподілити потоки. У житлових і комерційних приміщень повинні бути різні входи, ліфти, місця загального користування. Простори для відпочинку та дитячі майданчики не повинні перетинатися з місцями розвантаження товарів для магазинів і ресторанів. За дотримання цих умов будь-яке сусідство буде ефективним.
«Якісний баланс функцій формує додану вартість об'єкта нерухомості», – підкреслює Вавриш і зазначає, що при формуванні концепції необхідно враховувати контекст навколишньої місцевості. Десь достатньо 10% комерційних приміщень, десь їхня частка може досягати 25%, а іноді навіть 50%. Неправильне співвідношення призводить до вбогості інфраструктури, а це, в свою чергу, відштовхує покупців житла.
Важливу роль також відіграє відкритість інфраструктури в об'єкті. Без ефективного поділу на публічні та напівприватні простори територія комплексу буде закритою. В таких умовах торговельні й розважальні заклади не зможуть залучити достатню кількість клієнтів, а значить, якісні оператори туди не підуть, а неякісні не зможуть забезпечити бажаний рівень послуг для мешканців.