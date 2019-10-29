Ліс для двох: орбіта Вавриша-Богдана забудовує майже 30 гектарів «рекреаційної» землі



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Друг і водій Богдана незаконно забудовують землі МВС

Компанії з орбіти керівника президентського офісу Андрія Богдана і забудовника Андрія Вавриша зводять житловий комплекс на майже 30 гектарах рекреаційної землі Національної академії внутрішніх справ. Про це йдеться в сюжеті Анастасії Усенко та Максима Опанасенко для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Договір на будівництво ЖК Нацакадемія, яка і є користувачем двох ділянок на 22 кілометрі Харківського шосе в Києві, підписала з компанією «Резон» влітку 2017 року. Майбутній житловий комплекс має назву «O2 Residence» і складатиметься з 12 будинків, магазинів, школи, будинків відпочинку, СПА тощо.

«Резон» має трьох власників. Перша - Ольга Клецко. Жінка раніше вже була залучена до низки попередніх забудов компанії Андрія Вавриша. Другий власник «Резону» - компанія «Еверест», керівником якої є Дмитро Овсій - юрист та партнер Вавриша. Третім бенефіціаром «Резону» є фірма «Ельбрус», керує якою Кирил Скурський.

Мікроавтобус, записаний на нього, журналісти неодноразово фіксували у супроводі автомобілів Андрія Богдана. Девелопером проекту виступає компанія «Сага Девелопмент» самого Андрія Вавриша.

Дві ділянки - 23 і 6 гектарів - у користування тоді ще Інституту внутрішніх справ місто передало ще у 1997 році. Обидві передавалися для рекреації, а конкретно - для оздоровлення курсантів. У 2013 році більшу ділянку - 23 гектари - офіційно перереєстрували, вона отримала кадастровий номер і відповідне цільове призначення - знову ж таке, рекреаційне. Будівництво житлових будинків на землях рекреації заборонене. Меншу ділянку - понад 6 гектарів - перереєстрували аж у 2017 році, напередодні підписання договору з «Резоном».

І ділянка, яка також раніше надавалася для рекреації, отримала вже інше цільове призначення - для розміщення та дислокації військ Національної гвардії. На такій землі будівництво вже дозволене. Тут, наприклад, можна зводити житло для військовослужбовців. Але в урядовій постанові, що стосується земель оборони, викладений чіткий порядок такого будівництва. Академія МВС не може бути його замовником, відтак договір, підписаний із забудовником, має сумнівну юридичну силу.

Більше того, в первинному варіанті договору забудовник обіцяв Академії 4 800 квадратних метрів квартир в новому ЖК, 1 179 квадратів нежитлової нерухомості і новий навчальний корпус на іншій ділянці закладу - у Віті-Поштовій. Але в угоду вписали кілька хитрих формулювань. Перше дозволило вже навесні цього року зменшити площу обіцяних квартир до 2 800 квадратів і повністю прибрати пункт про нежитлову нерухомість. Це зробили нібито через суттєву вартість зведення навчального корпусу.

Друге формулювання дозволяє забудовнику в майбутньому взагалі не давати Академії квартир у цьому ЖК, а розрахуватися житлом в «інших об’єктах». По такій же схемі у 2016-му Національна гвардія і компанія «Укрбуд Девелопмент» екс-нардепа Максима Микитася «обміняли» квартири в центрі Києва на вдвічі дешевші - на околиці. Обмін став підставою для відкриття кримінальної справи.

Цікаво також, що містобудівні умови і обмеження - документ, який по суті дає старт кожній новій забудові - Академія МВС отримала від КМДА влітку 2015 року. Тоді, коли там їх підготовкою займалася служба містобудівного кадастру, очолювана на той момент Андрієм Вавришем. Найімовірніше, він вже тоді готував майбутню забудову для своєї компанії.