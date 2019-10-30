Скандальний забудовник Вавриш зізнався, хто з депутатів є його партнером



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Андрій Вавриш підтвердив, що йому і Олександру Ткаченку належить по 25% акцій Одеської кіностудії

Половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України - ЗМІ

З 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер Андрій Вавриш, який товаришує з теперішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Його партнер по кіностудії - ексгендиректор «1+1 медіа», а нині нардеп Олександр Ткаченко.

Про це Андрій Вавриш розповів в інтерв’ю програмі «Он воно як» (Bihus.Info).

Зазначається, що половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України.

«Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей об’єкт, проводимо переговори зі студіями, які займаються виробництвом фільмів, - каже Андрій Вавриш. - На сьогоднішній день виробництво кіно вже трошки відрізняється від того, що було раніше. Зараз це багато в чому пост-продакшн. І цей пост-продакшн - звук, відео, чи, скажімо, дизайн, вони вже можуть виготовлятися в офлайні. Не потрібно знаходитися на самому знімальному майданчику».

Ще на початку 2018-го в кіностудії був лише один приватний співвласник - ТОВ «Нова кіностудія» (49,99%) з орбіти Олександра Ткаченка.

Наразі приватна частка поділена між двома українськими юрособами, частково записаними на закордонні компанії. 25% і 24,99% акцій кіностудії належать відповідно ТОВ «Медіа коворкінг» і ТОВ «Нова кіностудія».

«Це недешево», - так Вавриш відповів на питання про те, скільки коштувала йому частка в кіностудії.

Офіційно ані Олександр Ткаченко, ані Андрій Вавриш не зазначені в держреєстрі власниками чи кінцевими бенефіціарами «Одеської кіностудії».

ТОВ «Медіа коворкінг», що з минулого року володіє чвертю кіностудії, належить панамській компанії «ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.» (на неї записана і українська делевлоперська компанія «Сага Девелопмент» на чолі з Вавришем), а також юристу Дмитру Овсію. «В цьому проекті я попросив його представляти мої інтереси», - розповів Вавриш про роль Овсія в засновниках.

Другий приватний співвласник кіностудії - ТОВ «Нова кіностудія» - записаний на британську CINEMA LOVE LTD. У вересні 2019-го в британському реєстрі з’явилася інформація про припинення з серпня повноважень Олександра Ткаченка як особи зі значним контролем в цій британській компанії, що може бути пов’язаним з обранням його народним депутатом.

На уточнююче питання під час інтерв’ю (жовтень 2019), чи належать Вавришу і Ткаченку по 25% кіностудії, Андрій Вавриш відповів: «Так-так».

Нагадаємо, скандальний забудовник Андрій Вавриш і керівник Офісу президента Андрій Богдан є давніми друзями. Зокрема, на початку жовтня під час акції «Ні капітуляції» їх разом помітили на відпочинку в Туреччині, звідки останній розказував, що Майдан у Києві проплачений.

Також Вавриш зі своїм другом Богдан були зафіксовані на французькому курорті Сен-Тропе, де відбувалося весілля «смотрящого за Міністерством юстиції» Довбенка.

Крім спільного відпочинку Вавриш з Богданом ще й разом вирішили забудувати майже 30 гектарів «рекреаційної» землі Національної академії внутрішніх справ.

До відома, у 2010-2015 рр. Андрій Вавриш працював заступником директора департаменту в Київській міськадміністрації.