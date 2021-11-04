«Велика приватизація» Зеленського зацікавила австрійських інвесторів, – ЗМІ

Австрійські інвестори можуть звернути увагу як на промислові компанії, так і на збиткові держпідприємства

Приватизація «Більшовика» дозволить замінити напівзруйнований завод у центрі Києва інноваційною інфраструктурою, яка забезпечить комфорт містянам. Продаж заводу – частина великої програми «Великої приватизації», запущеної президентом Володимиром Зеленським.

Позиції зі списку цієї програми становлять інтерес і для австрійських інвесторів. Про це пише австрійсько-німецьке видання Presse Nachrichten із посиланням на інформаційне агентство OTS.

«Завод «Більшовик» нещодавно був проданий з аукціону. Це застарілий оборонний завод 19 століття. Ділянка 35 га землі в центрі столиці Києва, яка коштувала покупцю €50 млн, робить його цінною. Новий власник фабрики «Більшовик» у центрі столиці, Києва – український консорціум інвесторів, який уже реалізував інші проєкти технопарків, зокрема, першу «Кремнієву долину» в Україні. На зміну напівзруйнованому заводу прийде інноваційна інфраструктура з великим комфортом для містян. Новий власник планує створення робочих місць та інвестиції в розвиток територій», – повідомляється у публікації.

Як зазначає Presse Nachrichten, продаж «Більшовика» входить до програми «Великої приватизації», ініційованої президентом.

«Президент України Володимир Зеленський запустив велику програму приватизації, в яку входять загалом 3000 об'єктів. Ці державні компанії – пережиток радянських часів. Системи переважно застаріли. Багато виробничих потужностей також більше не працюють», – зазначає Presse Nachrichten.

Як повідомляється в публікації, австрійських інвесторів можуть зацікавити як чинні промислові компанії, так і збиткові держпідприємства, що розташовані у великих містах.

«Позиції у списку програми «Велика приватизація» становлять інтерес і для австрійських інвесторів. Австрія вже є одним із найактивніших інвесторів на українському ринку. Вкладений австрійський капітал нині становить майже €600 млн. Основною перевагою українських держпідприємств, внесених до «Великого приватизаційного списку», є їх розташування у Києві та великих містах, а також земля, на якій вони розташовані. У списку є також чинні компанії, титанові рудники тощо, які також були схвалені для приватизації, щоб залучити західний капітал та промислові ноу-хау у країну», – зазначається у публікації.

Нагадаємо, що аукціон із продажу корпоративних прав «Більшовика» пройшов 27 жовтня. За стартової ціни 1,39 млрд грн підприємство було продано за 1,429 млрд грн ТОВ «Дженерал Коммерс». До консорціуму покупців увійшли компанія UDP під управлінням Андрія Іванова та Олексій Баранов, власник компанії A Development.

Джерело: Обозреватель