- Кожному селу – по «Манхеттену». Як забудовники руйнують українську топоніміку

Житимете у «Сан-Франциско», а не на Нивках…

Будівельний бум у столиці України триває попри кризу та пандемію. Збільшення кількості квадратних метрів на душу населення і поліпшення житлових громадян – безсумнівно, процеси позитивні. Критики забудови найчастіше висловлюють претензії до архітектурних та інфраструктурних недоліків новобудов. Але в цій історії є ще один важливий момент, на який мало хто звертає увагу...

Знищення старої забудови і архітектурний несмак новобудов у столиці України супроводжуються витісненням питомої топоніміки. Значною мірою до цього докладаються і забудовники, що дають своїм проєктам назви, зовсім не рахуючись із вимогами міської топоніміки чи історії. Приблизно з 2015 року дослідники фіксують тенденцію до відходу від найменувань будівельних комплексів у привʼязці до історичної місцевості, і перехід на англомовні слова, а також на назви іноземних мегаполісів – без будь-якого стосунку до Києва. Пересвідчитись у тому, наскільки активно іноземні слова витісняють українські топоніми, можна, переглянувши сайти оголошень щодо продажу нерухомості.

ЖК San Francisco Creative House все ж таки більш схожий на київські Нивки, аніж на американський Сан-Франциско. Фото: dimvsim.com.ua

Те, що в країні нема загальноприйнятих стандартів щодо збереження історичної топоніміки, показала декомунізація, що стартувала в Україні 2014 року. Експерти, які могли б авторитетно допомогти гармонійній зміні назв комуністичної доби, є, але їхньою думкою просто знехтували. Однак навіть при перейменуваннях вулиць у громад, принаймні, була можливість проголосувати за чи проти запропонованої нової назви. А от при забудові їх ставлять перед фактом: жити вони будуть у «Сан-Франциско», а не на Нивках, і в «Манхетттені», а не на проспекті Перемоги.

Три «Нью-Йорки» в одному Києві

Наразі в одній тільки українській столиці та передмісті, принаймні, три житлові комплекси мають назву «Нью-Йорк». Один з них зведений відомим столичним забудовником Saga Development на київській вулиці Антоновича, ще один – комплекс на вулиці Університетській в Ірпені. Що може повʼязувати Ірпінь з Нью-Йорком залишається загадкою. Вулиця Університетська, хоч на ній і знаходиться Університет державної фіскальної служби, все ж таки не дотягує до Волл-стріт.

Ірпінський New York Towers – типовий приміський житловий комплекс. Фото: olx.ua

Третій житловий комплекс під назвою «Нью-Йорк» – це клубний будинок з гаражем, мансардою та чотирма житловими поверхами, кожен з яких є окремою квартирою площею 250 кв метрів на вулиці Редутній. Будинок на сайтах нерухомості позиціюється як п'ятиповерховий, хоча збудований посеред приватного сектору в якому заборонено зводити будівлі вище чотирьох поверхів, також він є одним із проблемних київських будівництв. «Нью-Йорк» на Редутній не раз викликав протести мешканців мікрорайону, які вважають, що пʼятиповерховий будинок, збудований посеред приватного сектору, провокує зсуви ґрунту на Печерських пагорбах. Судячи з даних рієлторських агентств, містобудівні умови та обмеження на зведення цього обʼєкту отримав відомий підприємець та лідер партії 5.10 Геннадій Балашов.

«Нью-Йорк» на вулиці Редутній: пальми на даху швидше нагадують Флориду, а сусідній ліхтар – питомо київський. Фото: lipki.com.ua

Зацикленість київських забудовників на «нью-йоркській» тематиці призводить до того, що не тільки головний американський мегаполіс увічнений в численних українських новобудовах, честі удостоїлись навіть його окремі райони. Так, у Києві та у Хмельницькому є житлові комплекси під назвою «Бруклін», а про те, скільки у країні «Манхеттенів» піде нижче.

Здавалося б, який смисл множити однотипні назви, які врешті-решт знищують унікальність древнього українського міста? Невже не краще використовувати привʼязку до місцевості чи до історії міста?

Треба визнати, що київська топоніміка таки залишається в назвах, але нині це відбувається переважно тоді, коли вона сама по собі є ознакою елітарності, успішності, люксовості. Власник бюро неймінгу Neat Name Михайло Степаньский наводить приклад таких назв: «Печерськ», «Липки» (центральні райони Києва). «У різних варіантах вони використовуються дуже активно, і однозначно це буде тривати і надалі», – вважає експерт. Причому ці кілька топонімів згадуються у назвах новобудов так часто, що в пошуках необхідного житлового комплексу можна дуже легко заплутатись, навіть з навігатором. З іншого боку, згадка про Борщагівку чи Троєщину (не найпрестижніші райони столиці), на думку забудовників, не додасть проєкту привабливості, тому вони шукають слова, які б позиціонували його будову з вигіднішого боку. І тут на виручку приходить англійська мова…

Сім «Манхеттенів» від Києва до Романкова



Вже згадана Saga Development одіозного забудовника Андрія Вавриша, здається, є рекордсменом серед будівельних компаній, що активно експлуатують «іноземщину». Власне кажучи, на сайті фірми не вдалося знайти жодного житлового комплексу (окрім «Нового Подолу»), назва якого писалася б кирилицею. Зате тут представлена вся «географія» світу, і розкидана вона по території столиці без будь-якої видимої системи. Компанія Вавриша зводить житлові комплекси New York Concept House та Chicago Central House на «Олімпійській», San Francisco Creative House на Нивках, Amsterdam Concept House на Подолі Bristol Comfort House на Деміївці, Washington Concept House та Philadelphia Concept House на Печерську та Boston Creative House на Оболоні. Всі інші англіцизми взяті, як видається, без жодного смислового навантаження: це, наприклад, Resident Concept House чи навіть Kyїvproekt Citу Space (саме в такому написанні).

При цьому проблема новітньої топоніміки – не суто київська, вона так чи інакше притаманна й іншим українським містам. Достатньо сказати, що просто зараз у різних кутучках країни будується сім житлових комплексів під назвою «Манхеттен»: у Києві, Одесі, Івано-Франківську, Харкові, Тернополі, Львові та, як не дивно, у селі Романків Обухівського району.

У «Манхеттен-клубі» в селі Романків немає висотної забудови. Фото: meget.kiev.ua

Столичний «Манхеттен» киянам відомий своє недолугістю. Три гігантські висотки на проспекті Перемоги затьмарили і високу будівлю Мінтрансу, і центральний ЗАГС, який був окрамою міста, а тепер має вигляд маленького павільйона між страшними хмарочосами. Сам «Манхеттен», оточений з усіх боків транспортними магістралями, складає один гігантський комплекс із довгобудом, що має також не зовсім українську назву – Sky towers.

Весь парк перед Палацом урочистих подій (центральним ЗАГСом) дозволив забудувати ще Леонід Черновецький під тим приводом, що тут буде збудовано готель до футбольного Євро-2012. Під подібні «готелі» тоді було віддано чимало київської землі, втому числі в зонах історичних ареалів міста, але практично ніде обіцяних закладів так і не зʼявилося. Sky towers від самого початку не планувався під готель, це – сорокапʼятиповерховий офісний центр, який в ході будівництва неодноразово міняв власників і роботи на якому припинилися в 2015 році. Пізніше кілька разів ставилося питання щодо розміщення у ньому структур Київської міськдержадміністарції, однак грошей під такий проєкт так і не знайшлося.

Комплекс «Манхеттен» на території колишнього парку біля Палацу урочистих подій

Фактично ми маємо уніфікацію назв новобудов, дуже схожу з тією, яку впроваджувала Комуністична партія. За радянських часів головною вулицею обовʼязково мала бути Леніна, до якої б долучалися Маркса, Крупської та Гагаріна. На цій подібності побудовано сюжет популярного в Радянському Союзі фільму «Іронія долі».

Але в комуністів це було повʼязано з ідеологічним пантеоном, а у нас? З відсутністю фантазії і неосвіченістю людей, які ухвалюють рішення про ці назви. Чи, простіше кажучи, зі жлобством?

Продавець намагається видати свою продукцію за якісний іноземний товар, а покупець з радістю готовий брати все, аби тільки було написано «не по-нашому».

Михайло Степаньский має фахове пояснення ситуації, що склалась. «Назви житлових комплексів просто відображають загальну тенденцію рекламного ринку, який протягом років створив у споживача стійку асоціацію, що англомовне має бути якісним. Не забудовники сформували цей тренд, вони лише слідують йому, дотримуючись певних неписаних правил. Неважко помітити, що назви іноземних мегаполісів та ще й в англомовному написанні беруть собі переважно обʼєкти преміумкласу, а економклас у назвах частіше намагається привʼязатися до місцевості, або акцентувати увагу на своїй демократичності», – пояснює він.

Степаньский також вважає, що Saga Development, яка називає свої ЖК заморськими іменами, реалізовує певну концепцію – робити так, щоб ці комплекси асоціювалися з тим чи іншим закордонним містом. «У кожному будинку для покупців розроблена легенда, яка пояснює покупцю звʼязок між київським житловим комплексом та іноземною столицею. Оскільки продажі у компанії успішні, значить така концепція дієва», – констатує експерт. Тобто продавець і покупець знайшли одне одного.

Без сумніву, трапляється і мімікрія під преміумклас тим більше що назви житлових комплексів не регламентуються будівельними нормами. «Однак комплекс під умовно назвою «Бристоль» в якій-небудь Жмеринці вже буде викликати у покупця дисонанс і відчуття, що його з порогу намагаються обманути», – вважає Степаньский.

Повний Sunrise і Sun City на вулиці Радгоспній

Навіть у випадку, якщо забудовникам вдається уникнути згадки іноземного мегаполісу, це зовсім не гарантує, що у новобудови зʼявиться унікальна назва. Запас англійських слів, що вживаються в іменах новобудов, вкрай обмежений.

Зокрема зараз на сайті lun.ua можна знайти понад девʼяносто житлових комплексів, у назвах яких присутнє слово City. Воно найбільш популярне на сьогодні серед назв для новобудов і зустрічається у різних варіантах: Washington City (у Львові), Basa city, Bavaria City (чому «Баварія» опинилася у Крюківщині, нас вже не дивує) Garden City Residence і нарешті Lipki Island City Resort. Повними тезками є Sky City (з такими назвами існують житлові будинки у Дніпрі, Ужгороді та Одесі), та City House (в Києві, Ірпені та три – в Одесі).

Також сьогодні у країні продаються квартири у 27 житлових комплексах, в назвах яких є слово Tower. Причому, це слово в назві зовсім не є ознакою високої вежі, як могло б здатися на перший погляд. Якщо київський Highlight Tower з 33 поверхами дійсно є висотним проєктом, то ужгородський West Towers є звичайною девʼятиповерхівкою. І, звичайно ж, ми тут знову бачимо якісь дивні топоніми на кшталт Chelsea Tower (на честь футбольного клубу?) чи навіть Karaway Tower, розміщений, як неважко здогадатися, в київській місцевості Караваєві Дачі.

Чітко простежується закономірність, що слово Sun (іноді у формі Sunrise чи Sunlife) намагаються брати клубні містечка навколо столиці. Наразі таких нараховується понад двадцять. Іноді вони анекдотичним чином контрастують із назвами вулиць, на яких розташовані: наприклад, Sun City у Горенці на вулиці Радгоспній.

Популярними словами в назвах залишаються Comfort, Sky, Plaza та Residence, які можуть перемішуватись між собою самим довільним чином.

«В Україні запит на присутність англійської мови в назвах зараз більший, ніж в Росії, де активно використовується царська чи радянська стилістика, є попит на назви з елементами «дворянщини», – погоджується Михайло Степаньский, – Схожі тенденції з використанням російських слів, ще й вжитих в дореволюційному правописі з «ятями» та твердими знаками, існували і у нас (наприклад, «Подол Градъ»), але з початком російської агресії поступились місцем нинішнім англіцизмам».

Як вже зазначалось, імена житлових комплексів ніякими будівельними нормами не регламентуються, і певна їх кількість взагалі не має ніяких назв. Хоча потенційно до деяких назв житлових комплексів можуть викликати зауваження з боку організацій із захисту прав споживачів: навʼязливі псевдоамериканські імена разом із вкрапленнями слів luxury чи royal можуть ввести покупця в оману щодо участі в будівництві американських компаній чи щодо справжнього класу житла. Однак ідея узгоджувати назви житлових комплексів з історичною топонімікою, консультуватися при їх виборі з краєзнавцями, чи обговорювати їх з мешканцями мікрорайону, в нинішніх умовах навряд чи має шанси бути реалізованою найближчим часом.

«Серед покупців квартир в обласних центрах значний відсоток складають приїжджі з інших регіонів, які байдуже ставляться до місцевих топонімів, їм більше подобається назва, яка красиво звучить. Що стосується Києва, то значна кількість покупців нерухомості тут взагалі є іноземцями, яким зручніше мати справу з англійською назвою, а бо такою, яка б однаково звучала українською та англійською мовами», – вважає Михайло Степаньский.

Микола Поліщук, «Главком»