Венесуела створить власну криптовалюту на основі нафтових ресурсів
- Сьогодні, 02:55
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Криптовалюта буде називатися El Petro
Венесуела створить власну криптовалюту. Про це в ефірі державного телебачення заявив президент країни Ніколас Мадуро.
«Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела буде використовувати нову систему криптовалюти на основі нафтових ресурсів», - сказав він.
Криптовалюта буде називатися El Petro.
Влада Венесуели розраховує, що цей захід допоможе в подоланні соціально-економічної кризи.
За словами Мадуро, криптовалюта буде забезпечуватися запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти й алмазів.
Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.
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Джерело: Кореспондент.net