Венесуела створить власну криптовалюту на основі нафтових ресурсів

Криптовалюта буде називатися El Petro

Венесуела створить власну криптовалюту. Про це в ефірі державного телебачення заявив президент країни Ніколас Мадуро. «Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела буде використовувати нову систему криптовалюти на основі нафтових ресурсів», - сказав він. Криптовалюта буде називатися El Petro. Влада Венесуели



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував створення нової криптовалюти

Криптовалюта буде називатися El Petro

Венесуела створить власну криптовалюту. Про це в ефірі державного телебачення заявив президент країни Ніколас Мадуро.

«Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела буде використовувати нову систему криптовалюти на основі нафтових ресурсів», - сказав він.

Криптовалюта буде називатися El Petro.

Влада Венесуели розраховує, що цей захід допоможе в подоланні соціально-економічної кризи.

За словами Мадуро, криптовалюта буде забезпечуватися запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти й алмазів.

Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

До слова, першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс.

Джерело: Кореспондент.net