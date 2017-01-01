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    Венесуела створить власну криптовалюту на основі нафтових ресурсів

    Криптовалюта буде називатися El Petro
    Венесуела створить власну криптовалюту. Про це в ефірі державного телебачення заявив президент країни Ніколас Мадуро. «Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела буде використовувати нову систему криптовалюти на основі нафтових ресурсів», - сказав він.  Криптовалюта буде називатися El Petro.  Влада Венесуели
    • Сьогодні, 02:55
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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував створення нової криптовалюти
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував створення нової криптовалюти

    Криптовалюта буде називатися El Petro

    Венесуела створить власну криптовалюту. Про це в ефірі державного телебачення заявив президент країни Ніколас Мадуро.

    «Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела буде використовувати нову систему криптовалюти на основі нафтових ресурсів», - сказав він. 

    Криптовалюта буде називатися El Petro. 

    Влада Венесуели розраховує, що цей захід допоможе в подоланні соціально-економічної кризи. 

    За словами Мадуро, криптовалюта буде забезпечуватися запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти й алмазів.

    Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила торгівлю ф'ючерсами на біткоїн

    До слова, першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс. 

    Джерело: Кореспондент.net

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