У США офіційно визнали біткоїн

Перший дозвіл на торгівлю ф'ючерсами на біткоїн отримала група Чиказької товарної біржі

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила торгівлю ф'ючерсами на біткоїн. Про це в п'ятницю, 1 грудня, повідомляє агентство Bloomberg. Перший дозвіл отримала група Чиказької товарної біржі (CME Group Inc) і Cboe Global Markets Inc., що управляє Чиказькою біржею опціонів (Chicago Board Options Exchange, CBOE). За даними



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Перший дозвіл на торгівлю ф'ючерсами на біткоїн отримала група Чиказької товарної біржі

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила торгівлю ф'ючерсами на біткоїн. Про це в п'ятницю, 1 грудня, повідомляє агентство Bloomberg.

Перший дозвіл отримала група Чиказької товарної біржі (CME Group Inc) і Cboe Global Markets Inc., що управляє Чиказькою біржею опціонів (Chicago Board Options Exchange, CBOE). За даними агентства, перші торги можуть пройти вже 18 грудня, при цьому на біржі стверджують, що вже готові стартувати.

Крім того, купити бінарні опціони на біткоїн можна буде через брокера Cantor Exchange, який входить у велику фінансову компанію Cantor Fitzgerald, яка також отримала дозвіл американської влади.

Як зазначає агентство, перший час Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами точно буде стежити за торгами. Крім того, влада попросила звернути пильну увагу на торги біткоїном і самі торгові майданчики, а в разі чого - моментально доповідати.

«Біткоїн - це віртуальна валюта, це товар, з яким ми ще жодного разу не стикалися. Ми очікуємо жорсткого моніторингу від торгових майданчиків», - наголосив глава комісії Крістофер Джанкарло.

Агентство вказує на те, що торгові майданчики могли і не звертатися за дозволом комісії, однак ринок криптовалюта настільки нерегульований, що створення правил у загальних інтересах: зліт курсу віртуальної валюти підігрів інтерес з боку інституційних, великих і класичних інвесторів.

«Запуск ф'ючерсів насправді оздоровить ринок. Це дозволить зробити ціноутворення більш здоровим, а також дозволить створити і вдосконалити законодавчу базу», - сказав президент CBOE Кріс Конкеннон.

Раніше податкове управління США домоглося видачі даних користувачів криптопроекта Coinbase.

Експерти також зазначають, що люди, які інвестують у біткоїни, мають бути готові втратити ці гроші.

Детальніше читайте у статті «Главкома»: «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами».

Джерело: Кореспондент.net