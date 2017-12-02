Названо перших біткоїнових мільярдерів

Брати Кемерон і Тайлер Вінклвосс володіють 1% світового запасу біткоїнів

Першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс. Про це повідомляє The Telegraph. За даними газети, у в 2013 році за 11 млн доларів брати придбали пакет 1% світового запасу біткоїнів. Тоді один біткоїн коштував лише 120 доларів. Станом на 3 грудня 2017 року за один біткоїн



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Брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс

Брати Кемерон і Тайлер Вінклвосс володіють 1% світового запасу біткоїнів

Першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними газети, у в 2013 році за 11 млн доларів брати придбали пакет 1% світового запасу біткоїнів. Тоді один біткоїн коштував лише 120 доларів. Станом на 3 грудня 2017 року за один біткоїн дають вже близько 11,5 тис. доларів.

Брати Вінклвосс відомі тим, що судились з Марком Цукербергом, наполягаючи на тому, що той у період навчання у Гарвардському університеті вкрав ідею їх сайту для своєї мережі The Facebook. Судова тяганина закінчилась закритою мировою угодою. Проте адвокатська контора, яка представляла інтереси братів, пізніше оприлюднила суму компенсації, про яку домовилась. Йшлося про 65 млн доларів.

Кемерон Вінклвосс прогнозував, що Bitcoin досягне курсу у 40 тис. доларів за один біткоїн.

Вінклвосси володіють біткоїн-фондом Winklevoss Bitcoin Trust.

Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.