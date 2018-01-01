Венесуела запустить ще одну криптовалюту
- Сьогодні, 01:48
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро
Нова венесуельська крипотовалюта називатиметься Petro Oro
Уряд Венесуели випустить ще одну криптовалюту - Petro Oro.
Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, пише Globovision.
«Я не хочу квапити події, але у нас є сюрприз відносно нової криптовалюти Petro Oro, яка буде мати такі ж параметри, як і El Petro, проте це питання наступного тижня», - сказав лідер Венесуели.
Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Венесуела у вівторок почала попередній продаж криптовалюти El Petro, підтвердженої запасами нафти, газу, золота і алмазів.
До слова, Венесуела за день заробила на криптовалюті $735 мільйонів.