Венесуела запустить ще одну криптовалюту

Нова венесуельська крипотовалюта називатиметься Petro Oro

Уряд Венесуели випустить ще одну криптовалюту - Petro Oro. Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, пише Globovision. «Я не хочу квапити події, але у нас є сюрприз відносно нової криптовалюти Petro Oro, яка буде мати такі ж параметри, як і El Petro, проте це питання наступного тижня», - сказав лідер Венесуели. Нагадаємо,



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Нова венесуельська крипотовалюта називатиметься Petro Oro

Уряд Венесуели випустить ще одну криптовалюту - Petro Oro.

Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, пише Globovision.

«Я не хочу квапити події, але у нас є сюрприз відносно нової криптовалюти Petro Oro, яка буде мати такі ж параметри, як і El Petro, проте це питання наступного тижня», - сказав лідер Венесуели.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Венесуела у вівторок почала попередній продаж криптовалюти El Petro, підтвердженої запасами нафти, газу, золота і алмазів.

До слова, Венесуела за день заробила на криптовалюті $735 мільйонів.