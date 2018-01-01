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    Венесуела запустить ще одну криптовалюту

    Нова венесуельська крипотовалюта називатиметься Petro Oro
    Уряд Венесуели випустить ще одну криптовалюту - Petro Oro. Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, пише Globovision.  «Я не хочу квапити події, але у нас є сюрприз відносно нової криптовалюти Petro Oro, яка буде мати такі ж параметри, як і El Petro, проте це питання наступного тижня», - сказав лідер Венесуели. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 01:48
    • Розсилка
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    Нова венесуельська крипотовалюта називатиметься Petro Oro

    Уряд Венесуели випустить ще одну криптовалюту - Petro Oro.

    Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, пише Globovision

    «Я не хочу квапити події, але у нас є сюрприз відносно нової криптовалюти Petro Oro, яка буде мати такі ж параметри, як і El Petro, проте це питання наступного тижня», - сказав лідер Венесуели.

    Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Венесуела у вівторок почала попередній продаж криптовалюти El Petro, підтвердженої запасами нафти, газу, золота і алмазів. 

    До слова, Венесуела за день заробила на криптовалюті $735 мільйонів.

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