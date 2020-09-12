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    Економіка та фінанси

    Веревський, Ахметов і Міттал: топ-10 найбільших отримувачів відшкодування ПДВ у 2020 році

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    Веревський, Ахметов і Міттал: топ-10 найбільших отримувачів відшкодування ПДВ у 2020 році

    Рейтинг Топ-10 компаній за обсягом відшкодування ПДВ очолив Кернел-Трей

    У серпні обсяг відшкодування ПДВ склав 8.6 млрд грн – це найнижчий показник у 2020 році. Порівняно з серпнем 2020 року падіння склало 2.8 млрд грн, або 24.5%.

    Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

    Рейтинг ТОП-10 компаній за обсягом відшкодування ПДВ очолив Кернел-Трейд Андрія Веревського та Віталія Хомутинніка При цьому сума відшкодування агроекспортеру «перевалила» за 1 млрд.

    Друге і третє місця посіли підприємства бізнесмена Ріната Ахметова:

    – Запоріжсталь (428 тис. грн);

    – ММК ім. Ілліча (385 тис. грн).

    На четвертій – АрселорМіттал Кривий Ріг – 355,1тис. грн

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    Також у рейтинг потрапили ще дві аграрні компанії –Гленкор Агрікалчер Україна та Нібулон.

    Кривий Ріг рейтинг ПДВ Україна
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