Веревський, Ахметов і Міттал: топ-10 найбільших отримувачів відшкодування ПДВ у 2020 році графіка



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Рейтинг Топ-10 компаній за обсягом відшкодування ПДВ очолив Кернел-Трей

У серпні обсяг відшкодування ПДВ склав 8.6 млрд грн – це найнижчий показник у 2020 році. Порівняно з серпнем 2020 року падіння склало 2.8 млрд грн, або 24.5%.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

Рейтинг ТОП-10 компаній за обсягом відшкодування ПДВ очолив Кернел-Трейд Андрія Веревського та Віталія Хомутинніка. При цьому сума відшкодування агроекспортеру «перевалила» за 1 млрд.

Друге і третє місця посіли підприємства бізнесмена Ріната Ахметова:

– Запоріжсталь (428 тис. грн);

– ММК ім. Ілліча (385 тис. грн).

На четвертій – АрселорМіттал Кривий Ріг – 355,1тис. грн

Також у рейтинг потрапили ще дві аграрні компанії –Гленкор Агрікалчер Україна та Нібулон.