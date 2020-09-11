Приниження – це найгірше, що може бути...

Дмитро Ярош Народний депутат 8 скликання

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безнаціональна влада пристосуванців та колаборантів стала на чолі воюючої Держави Україна

Приниження окремої Людини - це жах. Білорусь зараз демонструє як карателі з мінського, гродненського, петербурзького тощо ОМОНа принижують та нівелюють всі, найголовніші, права Нації та Людини... Побиття, катування, ґвалтування – спосіб лукашенка і його патрона – путіна, придушити національно-визвольну боротьбу білоруського народу.

Але, набагато гірше, коли принижують всю Націю (довідково: Нація – Мертві, Живі та Ненароджені Украінці, в Україні та поза Україною сущі), яка вже сьомий рік веде боротьбу з агресією «Російської Федерації», тобто Московської імперії...

Хто принижує? Відповідь для мене, тепер, очевидна: безнаціональна влада пристосуванців та колаборантів, що прикрою волею обставин, стала на чолі воюючої Держави Україна.

Пам’ятаєте, Украінці, ми ж на Фронті, у 2014-15-му були всі єдині та переможні. Не зважаючи на великі втрати...

Чи ми, украінці, геть, втратили почуття Честі та Обов’язку?

Чи ми, украінці, і далі будемо терпіти наругу над собою: («Комуняцькі бронтозаври кравчук і фокін» у так званій мінській переговорній групі; можлива дієва агентура на найвищих посадах у Мінстерстві Оборони, Офісі Президента, Генеральній прокуратурі (не юридичний факт, але ж прізвища та біографії говорять самі за себе); наш Брат і мій Земляк Ярослав Журавель, що декілька днів спливав кров’ю, бо «дехто» недолугий тримав, черговий раз, «на контролі»; «Вагнерівці» та «Шуми» – це все ще далеко не все.

Це – «пробні камінці» для українців. Це спроби підготувати нашу «Українську капітуляцію» - демотивувати, деморалізувати, врешті, капітулювати і підпорядкувати...

Їм же «какаяразніца»...

Будучи безпосереднім свідком масового Національного Героїзму Украінських Воїнів різних національностей, під час нашої Війни за Незалежність, я переконаний, що Перемога буде за нами.

Капітулює і, геть, розвалиться, врешті, Московська імперія!..

Український далекосхідний «Зелений Клин» – теж фактор нашої протиімперської боротьби.

Геть режим внутрішньої безнаціональної антиукраїнської окупації!

Смерть Московській імперії!

Як каже Комбат УДА «Чорний», слово «НЕМОЖЛИВО» – не в нашому лексиконі...

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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