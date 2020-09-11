Місцеві вибори: стало відомо, скільки треба платити за участь

Серед кандидатів в депутати міських рад і кандидатів у мери найбільшу заставу необхідно внести в Києві

Серед кандидатів в депутати міських рад і кандидатів у мери найбільшу заставу необхідно внести в Києві

Розмір застави визначався в залежності від кількості виборців, зареєстрованих у місті чи районі

Розмір застави визначався в залежності від кількості виборців, зареєстрованих у місті чи районі.

В обласних центрах для кандидатів в депутати міських рад за партійними списками і кандидатів у мери найбільшу заставу необхідно внести в Києві – 469 066 грн.

У Харкові – 229 117 грн, у Дніпрі – 164 064 грн, в Одесі – 153 372 грн, у Львові – 131 290 грн, у Запоріжжі – 125 900 грн, у Миколаєві – 77 839 грн, у Вінниці – 65 444 грн.

У Херсоні кандидатам у мери і депутати міськради необхідно внести заставу в 56 843 грн, у Полтаві – 53 087 грн, у Сумах – 51 218 грн, у Хмельницькому – 49 816 грн, у Чернігові – 47 415 грн, у Черкасах – 47214 грн, в Івано-Франківську – 44 729 грн.

Крім того, у Житомирі необхідно внести заставу в розмірі 44 602 грн, у Чернівцях – 41 204 грн, у Рівному – 40 226 грн, у Кропивницькому – 40 096 грн, у Тернополі – 39 745 грн, у Луцьку – 38 175 грн, в Ужгороді – 19 985 грн.

Найменшу заставу за висунення за партійним списком на виборах депутатів обласних рад потрібно внести в Чернівецькій області – 151 617 грн, найбільшу – у Дніпропетровській області – 542 762 грн.

Як повідомлялося, ще до офіційного старту передвиборчої кампанії поліцейські внесли до Єдиного реєстру відомості про шість кримінальних порушень виборчого законодавства.