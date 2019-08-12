«Ви не корисні державі» Зеленський змусив звільнитися керівника лісового господарства Житомирщини



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Президент сказав Андрію Курінському, що він «у цій схемі»

Зеленський заявив, що нелегальне бурштинокопання – це «глобальна проблема, яку він хоче вирішити

Президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського.

Про це Зеленський заявив під час наради через нелегальний видобуток бурштину за участю керівництва Житомирської області.

Зеленський заявив, що нелегальне бурштинокопання – це «глобальна проблема, яку він хоче вирішити.

«Ну, ви в цій схемі, мені пишуть. У мене є статистика, ви в цій схемі, все вирішується через вас. Наклеп? Ким наклеп? Ну, ви нічого не знаєте? Що відбувається в цілому в області? Ви на нас дивитесь, як на… вибачте, не хочу казати, бо в ефірі ми», - сказав Зеленський очільнику лісового господарства області.

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Після цього президент запитав Курінського, хто «такий бандит «Пірат» Віктор Олійник».

«І про нього нічого не знаєте? Не знаєте цю людину навіть? Угу… Зрозумів вас. Ну добре, будемо по-іншому. А дуже хочете працювати? Ви не корисні державі. Не корисні», - сказав Зеленський, потім запитав скільки років головний лісівник Житомирщини працює на своїй посаді.

«5 років. Це все при вас виходить. Розумієте? Саме 5 років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете сам звільнитися? Чи будете, як податківці – вони з однієї області тікають від нас в іншу. Можна домовитись, що звільняєтесь і все. Коли треба? Треба 5 років тому, я вже це зрозумів. Тому треба, якщо можна, завтра. Можна? Так. Дякую вам», - підсумував Зеленський.

Як відомо, у липні 2015 року чинний у той час президент Петро Порошенко почав воювати з «бурштиновою мафією» і дав силовикам два тижні, щоб вони поклали край незаконному видобутку бурштину.

У квітні цього року перед другим туром виборів президента України Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину. За його словами, це були і «місцеві керівники поліції, місцеві керівники Нацгвардії, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі керівники прокурорських органів». Порошенко розповів, що з 2015 року більше 70 працівників, які були безпосередньо причетні до нелегального видобутку бурштину, були заарештовані , справи були передані до суду. Вони понесли відповідальність». Також Порошенко відмітив, що наразі видобуток цього каменю й справді різко скоротився, але з об’єктивної причини - падіння цін на бурштин.