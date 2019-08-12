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    Новий голова Житомирської ОДА задекларував два люксові годинники і жодної нерухомості

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    12 серпня президент Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Новий голова Житомирської ОДА задекларував два люксові годинники і жодної нерухомості
    12 серпня президент Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА

    Раніше Бунечко був першим заступником начальника головного управління СБУ в Донецькій області

    Новопризначений голова Житомирської обладміністрації Віталій Бунечко у своїй декларації за 2018 рік вказав, що із 2014 року володіє двома елітними годинниками - Frank Muller та Zenit.

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    Також він повідомив, що має готівкові кошти: 39 тисяч доларів та 32 тисячі євро. Його зарплата за минулий рік склала 365 409 грн. Інформація про склад родини, нерухомість, автомобілі та інше цінне майно у декларації Бунечка відсутня.

    Судячи з даних в електронній декларації Бунечка, він прописаний в Києві, але до недавнього часу проживав нібито в селищі Приморське, яке знаходиться між Маріуполем і фронтовим Широкиним.

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    Новий голова Житомирської ОДА задекларував два люксові годинники і жодної нерухомості
    Новий голова Житомирської ОДА задекларував два люксові годинники і жодної нерухомості

    Як відомо, сьогодні 12 серпня президент Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА. Відповідне оголошення він зробив у ході робочого візиту до Житомирської області.

    Зауважимо, раніше Бунечко був першим заступником начальника головного управління Служби безпеки України в Донецькій області.

    Відзначимо, деякі ЗМІ пов'язують Віталія Бунечка з олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема, його рідний брат В'ячеслав Бунечко займає пост начальника одного з департаментів Укрнафти, яка знаходиться під операційним управлінням групи Приват Коломойського і Геннадія Боголюбова.

    До слова, Зеленський під час сьогоднішньої поїздки з приводу незаконного видобутку бурштину порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області.

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