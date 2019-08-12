У «бурштиновому» містечку вже зібрали людей для розмови з Зеленським



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Зеленський проведе робочу нараду з приводу незаконного видобутку бурштину в Олевську на Житомирщині

Новобрані народні депутати від партії «Слуга народу», мери міст та «актив» області» чекають президента у приміщенні РДА - ЗМІ

На Житомирщині у центрі «бурштинового» містечка Олевська кілька сотень людей очікують приїзд президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.інфо.

Зазначається, що «біля приміщення Олевської райдержадміністрації зібралося кількасот людей, а у залі, де має відбутися представлення, присутні новобрані народні депутати від партії «Слуга народу», мери міст та «актив» області».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні представить нового голову Житомирської ОДА під час робочої поїздки в область.

Нагадаємо, 24 червня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Гундича з посади голови Житомирської облдержадміністрації та призначив заступника Ярослава Лагуту в.о. голови ОДА. 27 червня був останній робочий день Гундича на посаді.

Як відомо, у липні 2015 року чинний у той час президент Петро Порошенко почав воювати з «бурштиновою мафією» і дав силовикам два тижні, щоб вони поклали край незаконному видобутку бурштину.

У квітні цього року перед другим туром виборів президента України Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину. За його словами, це були і «місцеві керівники поліції, місцеві керівники Нацгвардії, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі керівники прокурорських органів». Порошенко розповів, що з 2015 року більше 70 працівників, які були безпосередньо причетні до нелегального видобутку бурштину, були заарештовані , справи були передані до суду. Вони понесли відповідальність». Також Порошенко відмітив, що наразі видобуток цього каменю й справді різко скоротився, але з об’єктивної причини - падіння цін на бурштин.