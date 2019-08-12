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    Суспільство

    Зеленський порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області

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    Зеленський доручив правоохоронцям зробити так, щоб кримінал, який наживається на бурштині, вирішив змінити місце проживання - Зеленський порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області
    Зеленський доручив правоохоронцям зробити так, щоб кримінал, який наживається на бурштині, вирішив змінити місце проживання

    Зеленський заявив, що має статистику про те, що ринок (бурштину) в Україні сягає $500 млн на рік

    Президент Володимир Зеленський під час робочої наради з приводу незаконного видобутку бурштину порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області.

    Відео з наради  можна побачити на сторінці Офіс президента України у Facebook.

    За словами Зеленського, він має статистику про те, що ринок (бурштину) в Україні сягає $500 млн на рік. «Це якщо я правильно почув», - зазначив президент.

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    Також Зеленський доручив правоохоронцям зробити так, щоб кримінал, який наживається на бурштині, вирішив змінити місце проживання.

    Як відомо, у липні 2015 року чинний у той час президент Петро Порошенко почав воювати з «бурштиновою мафією» і дав силовикам два тижні, щоб вони поклали край незаконному видобутку бурштину.

    У квітні цього року перед другим туром виборів президента України Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину. За його словами, це були і «місцеві керівники поліції, місцеві керівники Нацгвардії, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі керівники прокурорських органів». Порошенко розповів, що з 2015 року більше 70 працівників, які були безпосередньо причетні до нелегального видобутку бурштину, були заарештовані , справи були передані до суду. Вони понесли відповідальність». Також Порошенко відмітив, що наразі видобуток цього каменю й справді різко скоротився, але з об’єктивної причини - падіння цін на бурштин.

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