Зеленський порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області

Зеленський порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської областітрансляція
Зеленський заявив, що має статистику про те, що ринок (бурштину) в Україні сягає $500 млн на рік
Президент Володимир Зеленський під час робочої наради з приводу незаконного видобутку бурштину порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області.
Відео з наради можна побачити на сторінці Офіс президента України у Facebook.
За словами Зеленського, він має статистику про те, що ринок (бурштину) в Україні сягає $500 млн на рік. «Це якщо я правильно почув», - зазначив президент.
Також Зеленський доручив правоохоронцям зробити так, щоб кримінал, який наживається на бурштині, вирішив змінити місце проживання.
Як відомо, у липні 2015 року чинний у той час президент Петро Порошенко почав воювати з «бурштиновою мафією» і дав силовикам два тижні, щоб вони поклали край незаконному видобутку бурштину.
У квітні цього року перед другим туром виборів президента України Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину. За його словами, це були і «місцеві керівники поліції, місцеві керівники Нацгвардії, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі керівники прокурорських органів». Порошенко розповів, що з 2015 року більше 70 працівників, які були безпосередньо причетні до нелегального видобутку бурштину, були заарештовані , справи були передані до суду. Вони понесли відповідальність». Також Порошенко відмітив, що наразі видобуток цього каменю й справді різко скоротився, але з об’єктивної причини - падіння цін на бурштин.