  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Відключення Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відключення Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону

    Для забезпечення роботи енергосистеми, «ДТЕК Енерго» додатково підключено до роботи корпус блока №1 Криворізької ТЕС

    Енергоблок №10 на Придніпровській ТЕС, відключений від мережі через свищ на поверхні нагріву котла, комепсували потужностями корпуса блока №1 Криворізької ТЕС.

    Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці Придніпровської ТЕС в мережі Facebook.

    «Енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Відключення енергоблока №10 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає», – повідомили в компанії.

    Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, «ДТЕК Енерго» додатково підключено до роботи корпус блока №1 Криворізької ТЕС.

    Нагадаємо, державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.

    Теги: ТЕС ТЕЦ ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відключення Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону