Відключення Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону

Для забезпечення роботи енергосистеми, «ДТЕК Енерго» додатково підключено до роботи корпус блока №1 Криворізької ТЕС

Енергоблок №10 на Придніпровській ТЕС, відключений від мережі через свищ на поверхні нагріву котла, комепсували потужностями корпуса блока №1 Криворізької ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці Придніпровської ТЕС в мережі Facebook.

«Енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Відключення енергоблока №10 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає», – повідомили в компанії.

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, «ДТЕК Енерго» додатково підключено до роботи корпус блока №1 Криворізької ТЕС.

Нагадаємо, державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.