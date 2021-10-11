10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи

Країни ЄС запропонували визнати атомну енергетику «зеленою» галуззю

Французький міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мера і міністр-делегат з питань промисловості при тому ж відомстві Аньєс Панье-Рюнаше розповіли про спільну заяву десяти країн Євросоюзу. Держави виступили за розвиток атомної енергетики, оскільки в ній вони побачили рішення газової кризи в Європі. Про це йдеться у спільній статті політиків, опублікованій у неділю, 10 жовтня, на сайті газети Le Figaro.

Ініціатіву вже підтримали Франція, Румунія, Чехія, Фінляндія, Словаччина, Хорватія, Словенія, Болгарія, Польща і Угорщина. Ці країни вважають, що необхідно розглядати всі технології виробництва енергії з низьким викидом СО2.

Вони запропонували визнати атомну енергетику «зеленою» галуззю до кінця 2021 року, оскільки вона «грає найважливішу роль в захисті клімату».

«Збільшення цін на енергію показує, наскільки важливо нам якомога швидше скоротити нашу енергетичну залежність від іноземних держав. Очевидно, що напруженість з поставками енергоносіїв в подальшому стане все більш частим явищем», – закликали автори тексту.

На думку авторів статті, мирний атом забезпечує стабільність в енергетичному секторі, оскільки захищає споживача від коливання цін, а також зміцнює незалежність Європи в цій сфері.

Крім того, автори публікації анонсують, що інтенсивний розвиток ядерної енергетики дозволить створити в Європі близько мільйона робочих місць для висококваліфікованих робітників.

До слова, міністр енергетики України прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС.

За даними Міненерго, станом на 5 жовтня фактичні запаси вугілля складали 841,2 тис. т, а планові – 2,7 млн т (відставання у 3,3 рази).

Зазначимо, ціни на бавовну зросли до максимуму за 10 років.

Як відомо, ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Також сьогодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.

Нагадаємо, стало відомо, що буде з цінами на гречку у найближчий рік.