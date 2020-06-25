Відновлення імпорту струму з РФ? Чим може закінчитись історія «Герус проти «зеленої» енергетики»



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Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електроенергетики та комунальних послуг ініціює значне підвищення тарифів «Укренерго» на передачу струму

НКРЕКП ініціює значне підвищення тарифів «Укренерго» на передачу струму

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус лобіює знищення «зеленої» енергетики, щоб відновити імпорт струму з Росії. Про це йдеться в матеріалі «Главкому» «Як поховати Меморандум із «зеленими» інвесторами? Витончена схема».

В матеріалі зазначається, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електроенергетики та комунальних послуг, вплив на членів якої має Андрій Герус, ініціює значне підвищення тарифів «Укренерго» на передачу струму, що спрямоване на провал Меморандуму уряду з інвесторами в сектор ВДЕ.

«Чи має голова енергетичного комітету парламенту вплив на НКРЕКП, де працював у 2014-2015 рр? Поза сумнівом. І за посадою, і як людина, з якою щодо енергетичних питань радитися Президент. До речі, перший варіант Меморандуму завалив саме пан Андрій, переконавши Володимира Зеленського, що він поганий і не справедливий. І через особисті зв'язки та спільний бізнес з окремими членами НКРЕКП. Наприклад, з «сірим кардиналом» НКРЕКП Дмитром Коваленком», - йдеться в матеріалі.

За інформацією видання, є можливість вирішити проблеми виплат «зеленим» без підняття тарифів для «Укренерго». Наприклад, через перегляд НКРЕКП так званих подвійний цінових обмежень (price caps), які діють «на добу наперед» для ДП «Гарантований покупець». Або збільшення частки двосторонніх договорів з кінцевими споживачами в портфелі продажу «Енергоатому» і ДП «Гарантований покупець». Окрім того, НКРЕКП повинна вжити заходів щодо усунення маніпуляцій на ринку електроенергії з боку окремих учасників.

«Главком» також повідомив, що 23 червня на сайті Верховної Ради зареєстровано Андрієм Герусом альтернативний до законопроекту, розробленого на виконання Меморандуму з виробниками ВДЕ законопроект №3658-1. Який, за припущенням видання, спрямований на протидію розвитку екологічно чистої «зеленої» енергетики. Що в свою чергу призведе до необхідності відновлення імпорту струму з Росії, який восени минулого року пролобіював Герус.

«Поставки електроенергії з Російської Федерації стали можливими після прийняття поправки до законопроекту № 1084, запропонованої паном Герусом. До речі, коли «Енергоатом» поскаржився на проблеми із збутом через цю поправку, Герус в інтерв'ю програмі «Перша Шпальта» сказав, що загрозою для атомної енергетики на сьогоднішній день є не імпорт з країни-агресора, а українські ВДЕ виробники», - нагадав «Главком».

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів в зелену енергетику Меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. На підставі норм Меморандуму Кабмін підготував та вніс до Верховної Ради відповідний законопроект. Він передбачає зниження «зелених» тарифів та встановлює графік погашення боргів за електроенергію з ВДЕ.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему «зелених».