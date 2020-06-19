«Гарантований покупець» просить НКРЕКП зняти обмеження, що заводять держпідприємство у збитки



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«Гарантований покупець» звернувся до НКРЕКП щодо зняття примусового продажу електроенергії за заниженою ціною

Підприємство має багатомільярдні борги перед підприємствами зеленої генерації

Державне підприємство «Гарантований покупець» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо зняття примусового продажу електроенергії за заниженою ціною, через що підприємство поглиблює збитки та має багатомільярдні борги перед підприємствами зеленої генерації.

Як зазначає у своєму листі держпідприємство, проблема заборгованостей виникла через встановлення граничної ціни продажу електроенергії зелених станцій на ринку на добу наперед (РДН). Таке обмеження встановлене постановою НКРЕКП №766 від 8 квітня 2020 року.

«Постановою визначено, що «Гарантований покупець» у своїй заявці на РДН зазначає ціну на електроенергію на рівні, що не перевищує 75% ціни у години максимального навантаження», - зазначає у листі директор Костянтин Петриковець.

Відомо, що фактична ціна на РДН ( ринок « на добу наперед») з початку року склала близько 1250 грн/Мвт/год, а держпідприємство має продавати за ціною на 25% нижчою – не більше ніж 937 грн/МВт/год. При цьому, для продажу зеленої електроенергії та достатнього фінансування НКРЕКП затверджувало тариф для Гарантованого покупця на 2020 рік на рівні 1623,41 грн/МВт/год.

«Наявність таких додаткових обмежень щодо граничної ціни продажу на РДН для «Гарантованого покупця» ставить його в нерівні умови порівняно з іншими учасниками ринку та призводить до зменшення вартості продажу підприємством електроенергії за зеленим тарифом та недоотримання коштів від її продажу», - підкреслює Петриковець.

Також він зазначає, що недоотримання держпідприємством коштів від продажу електроенергії на ринку, створює додаткове навантаження на тариф на послугу передачі електроенергії НЕК «Укренерго», який має компенсувати дефіцит «Гарантованого покупця».

При цьому підприємство зазначає, що для стабілізації ситуації необхідно скасувати обмеження для «Гарантованого покупця» по граничній ціні заявки на продаж електричної енергії, які встановлені НКРЕКП. Також потрібно унеможливити дії учасників ринку, спрямовані на штучне заниження ціни на РДН з метою купівлі електроенергії за більш низькою ціною на внутрішньодобовому ринку.

Як повідомлялося, заборгованість «Гарантованого покупця» перед підприємствами зеленої енергетики досягла 15 мільярдів гривень.

На думку народного депутата України з фракції «Слуга народу» Людмили Буймістер через недоліки ринку електроенергії, які не вирішує НКРЕКП, трейдери отримують надприбутки і можуть заробляти понад 1 млн доларів на день за «торгівлю повітрям».