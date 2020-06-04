АМКУ, НКРЕКП та СБУ щомісячно ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій в енергетиці (документ)



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ДП «Оператор ринку» регулярно інформував НКРЕКП, АМКУ, СБУ про ознаки багатомільоних зловживань на енергоринку

Олексій Кучеренко вивчає матеріали стосовно зловживань на енергоринку України

Антимонопольний комітет України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, а також Служба безпеки України щомісячно ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій на ринку електроенергії.

Про це говориться у відповіді Оператора ринку на депутатський запит народного депутата, заступника голови Комітету палива та енергетики в парламенті Олексія Кучеренко.

«ДП «Оператор ринку» регулярно щомісяця інформував НКРЕКП, АМКУ, СБУ про ознаки багатомільоних зловживань на енергоринку», - написав Кучеренко у Facebook та приклав відповідні документи.

При цьому він зазначив, що вивчає матеріали стосовно зловживань на енергоринку України.

«Планую поцікавитися - як же саме вони реагували на це і в який спосіб допустили мільярдні борги Енергоатому та ДП «Гарпок», в той час коли спекулянти «заробили» ці величезні суми?!», - сказав Кучеренко.

Разом з тим він додав, що народний депутат Андрій Герус цієї проблеми не помічає.

«Пан Герус та борцуни за Енергоатом - а чому ви не волаєте про це на своїх ефірах на своїх каналах?! Ще зараз вилізе проблема 2.5 млрд боргів державного Центренерго - а хто тут буде відповідати?!», - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, в травні ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.

На думку в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

26 травня голова парламентського Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус звернувся до Служби безпеки України з проханням вжити заходів, які зупинять зниження цін на електроенергію для промислових підприємств. На думку депутата, таке зниження цін на електроенергії на ринку є негативним явищем.

При цьому 27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою «Золотий ключик», яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Геруса компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.