«Вінницягаз» забезпечив доставку перших 100 котлів на замовлення клієнтів

Компанія проводить індивідуальний підбір газового обладнання для населення

Майже 100 газових котлів придбали споживачі газу Вінниччини в АТ «Вінницягаз». З початку поточного року компанія надає нову послугу продажу газового обладнання. Особливо вигідне придбання у комплексі з послугами приєднання до мереж чи реконструкції, які уже замовили понад 500 клієнтів.

У 2021 році у компанії «Вінницягаз» стартував новий сервіс – індивідуальний підбір газового обладнання та його продаж. При цьому споживач може одночасно замовити комплексну послугу «Газ під ключ». Послуга з комплексного приєднання включає усі етапи – від подачі заяви, проектування, монтажних робіт - до пуску газу на газові прилади. Це дозволяє споживачу заощадити час та кошти при реалізації нового приєднання до газових мереж чи реконструкції існуючої системи.

«Замовити комплексну послугу заміни газового обладнання, або приєднання до мереж, придбати необхідне обладнання споживачі можуть у центрах обслуговування 104.ua Клієнтський простір. За чотири місяці поточного року у Вінницькій області персональні менеджери 104.ua Клієнтських просторів опрацювали уже понад 800 замовлень. З них майже 400 - на приєднання нових об’єктів до мереж, ще 120 - на реконструкцію існуючих газопроводів, заміну застарілого обладнання на нове, сучасне та енергоефективне» – повідомив директор з капітального будівництва АТ «Вінницягаз» Микола Яременко.

Комплексні послуги газифікації та реконструкції мереж впродовж січня-квітня 2021 року уже отримали 211 клієнтів. При цьому споживачі придбали у 104.ua Клієнтський простір 280 одиниць газового обладнання. Зокрема, майже 100 газових котлів від провідних виробників. Більшість з них придбані забудовниками багатоквартирних будинків та будуть забезпечувати теплом жителів новобудов області. Користуються попитом серед споживачів також газові лічильники, сигналізатори природного та чадного газу, модеми дистанційної передачі даних. Сертифіковане обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам якості, забезпечить споживачам комфорт, безпеку та надійність у користуванні газом. Індивідуально підібрати газове обладнання необхідної потужності допомагають персональні менеджери 104.ua Клієнтського простору.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.