Кібератаки проти США: два росіянина визнали провину

Два росіянина визнали провину в кібератаках проти США

Два вихідці з Литви та Естонії також заявили про причетність до справи

Двоє росіян визнали себе винними в звинуваченнях, які пов'язані з поширенням вірусних програм і кібератаками на фінансові організації та фізичних осіб в США. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США.

Згідно із заявою відомства, ці четверо громадян східноєвропейських держав визнали провину в змові з метою участі в корумпованій організації, що знаходиться під впливом організованих злочинних угруповань (RICO), що виникла внаслідок того, що вони з 2008 по 2015 рік надавали послуги з «куленепробивного» хостингу, який хакери використовували для поширення шкідливих програм і атак на фінансові організації і постраждалих осіб по всіх Сполучених Штатах.

У документах суду йдеться, що провину у даній справі визнали два росіянина Олександр Гричишкін, Андрій Скворцов, виходець з Литви Олександр Скородумов, а також громадянин Естонії Павло Стассі.

Зазначені особи були членами і засновниками організації, яка надавала хостинг, що дозволяв клієнтам розсилати шкідливі програми без ризику бути блокованими через скарги.

Як повідомлялося, група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

На початку березня стало відомо, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

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