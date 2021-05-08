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    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій

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    Поліція встановила, що сутенерка втягнула 50 дівчат у заняття проституцією - Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Поліція встановила, що сутенерка втягнула 50 дівчат у заняття проституцією
    Фото: Нацполіція

    Вартість інтимних послуг була від тисячі до п'яти тисяч гривень за годину

    У Києві поліція викрила сутенерку та 50 повій, котрі в орендованих квартирах у центрі столиці надавали інтимні послуги. Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.

    Організаторкою секс-бізнесу виявилась 42-річна жінка, їй допомагали два адміністратори та водій. Підозрювані організовували кастинги для майбутніх повій та підшукували дівчатам клієнтів. Поліція встановила, що сутенерка втягнула 50 дівчат у заняття проституцією.

    За даними слідства, для зустрічі із клієнтами дівчатам орендували квартири в центрі Києва.

    Вартість інтимних послуг була від тисячі до п'яти тисяч гривень за годину. Половину дівчата залишали собі, решту віддавали організаторам.

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    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій
    Фото: Нацполіція

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Теги: Київ водій поліція жінка послуги інтимні послуги сутенерство
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