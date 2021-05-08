Надавали інтимні послуги в центрі Києва: поліція викрила сутенерку та 50 повій

Поліція встановила, що сутенерка втягнула 50 дівчат у заняття проституцією

Вартість інтимних послуг була від тисячі до п'яти тисяч гривень за годину

У Києві поліція викрила сутенерку та 50 повій, котрі в орендованих квартирах у центрі столиці надавали інтимні послуги. Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.

Організаторкою секс-бізнесу виявилась 42-річна жінка, їй допомагали два адміністратори та водій. Підозрювані організовували кастинги для майбутніх повій та підшукували дівчатам клієнтів. Поліція встановила, що сутенерка втягнула 50 дівчат у заняття проституцією.

За даними слідства, для зустрічі із клієнтами дівчатам орендували квартири в центрі Києва.

Вартість інтимних послуг була від тисячі до п'яти тисяч гривень за годину. Половину дівчата залишали собі, решту віддавали організаторам.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.