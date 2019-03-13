Винниківська тютюнова фабрика потрапила у топ найбільших платників податків України



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Підприємство неодноразово нагороджувалося відзнаками сумлінного платника податків

За сумою сплачених податків ВТФ посіла 27 місце з 200

Винниківська тютюнова фабрика зміцнила свою присутність на ринку виробників тютюнових виробів і увійшла до рейтингу найбільших платників податків України. Рейтинг «ТОП-200 найбільших компаній України» опублікований на сайті rating.zone.

За підсумками 2018 року, Винниківська тютюнова фабрика увійшла до першої тридцятки найбільших платників податків України.

За сумою сплачених податків ВТФ посіла 27 місце з 200.

У 2017 році фабрика заплатила в держбюджет 1,6 млрд. грн. У квітні 2018 року сума податків склала 240 млн грн, у травні — 370 млн грн.

Підприємство неодноразово нагороджувалося відзнаками сумлінного платника податків.

Як раніше повідомляло обласне управління ДФС у Львівській області, за підсумками 9 місяців 2018 року Винниківська тютюнова фабрика очолила ТОП-30 найбільших платників податків до держбюджету на території області.

Нагадаємо, що в 1993 році на базі Львівської тютюнової фабрики було створено спільне американсько-українське підприємство ЗАТ «Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львів».

У 1998 іноземний інвестор прийняв рішення зупинити роботу тютюнової фабрики у Винниках. Після виходу інвестора, українські власники почали відроджувати підприємство. У 2016 йому повернули історичну назву — Винниківська тютюнова фабрика. На фабриці і в торговому будинку сьогодні працюють понад 2400 осіб.