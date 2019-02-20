Україна продовжує отримувати мільярдні податки з окупованих територій, – Держказначейство



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Кошти з ОРДЛО йдуть на рахунки військово-цивільних адміністрацій областей

Голова відомства зазначила, що мова йде про 7-8 мільярдів гривень

Підприємства з окупованих територій Донецької та Луганської областей продовжують сплачувати податки та збори до бюджету України.

Про це повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз, пише УНІАН.

«Ця сума обчислюється мільярдами. По державному бюджету та по місцевим, якщо я не помиляюся, це близько 7-8 мільярдів», - сказала Слюз.

Вона пояснила, що мова про підприємства, перереєстрованих на територіях, підконтрольних владі, але виробничі потужності яких залишаються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Сума отриманих коштів зараховується на рахунки військово-цивільних адміністрацій областей», - додала глава Держказначейства.

Вона нагадала, що Держказначейство жодних бюджетних платежів на окупованих територіях не проводить.

За інформацією Держказначейства, у 2017 році Україна отримала з окупованих територій Донецької області трохи більше 1 мільярда гривень податків і дещо менше цієї суми – з окупованих територій Луганської області.

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