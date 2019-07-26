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    Економіка та фінанси

    Винниківська тютюнова фабрика звинуватила міжнародні корпорації у спробах мoнополізації ринку (Заява)

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    На Львівській тютюновій фабриці нагадали, що юридична особа з такою назвою дійсно не отримала жодної акцизної марки в 2018-2019 роках, оскільки була ліквідовано 14 років тому - ще в 2006 році - Винниківська тютюнова фабрика звинуватила міжнародні корпорації у спробах мoнополізації ринку (Заява)
    На Львівській тютюновій фабриці нагадали, що юридична особа з такою назвою дійсно не отримала жодної акцизної марки в 2018-2019 роках, оскільки була ліквідовано 14 років тому - ще в 2006 році

    Провокації у ЗМІ мають системний характер: фейки «вкидають» як мінімум раз на півроку, - ВТФ

    Винниківську тютюнову фабрику (ВТФ) дискредитують на замовлення транснаціональних корпорацій, що намагаються видавити єдиного національного виробника сигарет і монополізувати ринок. Так на підприємстві прокоментували опубліковану в ряді ЗМІ інформацію про те, що Львівська тютюнова фабрика не отримала жодної акцизної марки для маркування сигарет.

    Зазначається, що на Львівській тютюновій фабриці назвали публікації замовною провокацією в інтересах Philip Morris, Japan Tobacco International і British American Tobacco.

    На підприємстві заявили, що такі провокації мають системний характер: фейки «вкидають» як мінімум раз на півроку. «Не виключено, що це узгоджені дії кількох компаній, які намагаються тотально домінувати на цьому ринку і отримувати надприбутки, позбувшись від конкурентів, в тому числі, представників української національної тютюнової галузі», - йдеться в заяві.

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    На Львівській тютюновій фабриці нагадали, що юридична особа з такою назвою дійсно не отримала жодної акцизної марки в 2018-2019 роках, оскільки була ліквідовано 14 років тому - ще в 2006 році.

    У той же час у Львівській області зареєстровано ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», що закуповує в ДФС України всі види марок акцизного податку та в повному обсязі сплачує всі відрахування в бюджет.

    Так, за підсумками 2017 року фабрика була 40-м за величиною платником податків країни, в 2018 році піднялася на 26-у позицію, а за підсумками 2019 року претендує на 20-е місце.

    За попередні два роки сума податкових відрахувань перевищила 3,4 млрд грн. Ці дані підтвердили численні перевірки ДФС, що проходили в 2017 і 2018 роках.

    Винниківська тютюнова фабрика - єдиний 100% національний виробник тютюнових виробів в Україні. На підприємстві створені тисячі робочих місць.

    Разом з тим, як пише РБК-Україна, на відміну від Винниківської тютюнової фабрики, у Державної фіскальної служби раніше виникали питання до Philip Morris: компанію запідозрили в ввезенні сировини без сплати мит і оштрафували на 635 млн грн.

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