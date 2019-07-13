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    Економіка та фінанси

    Обшуки в ДФС: ЗМІ повідомили деталі

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    Philip Morris International володіє в Україні тютюновою фабрикою в Харківській області - Обшуки в ДФС: ЗМІ повідомили деталі
    Philip Morris International володіє в Україні тютюновою фабрикою в Харківській області

    За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції

    Державне бюро розслідування вилучає документи в офісі Державної фіскальної служби, розслідуючи справу про підписання мирової угоди між державою і выдомою тютюновою компанією.

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    Вона начебто у 2015 році  використовувала спеціальний митний режим. Харківська митниця ДФС звільнила компанію від ввізного мита та інших податків на імпорт сировини, продукція з якої підлягала реекспорту. Загальна вартість готової продукції, яка була вироблена і реескпортована з території України у квітні 2015 — березні 2016 року склала 87 млн євро.

    У березні термін дії дозволу закінчився, а головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області ініціювало податкову перевірку. За результатами перевірки тютюнова компанія отримала податкові повідомлення-рішення на загальну суму 635 млн грн, в яку увійшли донарахування за ввізним митом, додаткове ввізне мито, ПДВ, штрафи і пеня.

    На початку грудня 2018 року Кабінет Міністрів розпорядився підписати Мирову угоду між компанією і державою Україна. Уряд зобов’язав в.о. голови ДФС Олександра Власова підписати зазначений документ.

    За інформацією пресслужби Державного бюро розслідування, слідчі теруправління у м. Полтаві, розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, головного управління ДФС у Харківській області та Харківської митниці ДФС. В усіх трьох структурах пройшли обшуки Державного бюро розслідування спільно із СБУ.

    Відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 2. ст. 367 Кримінального Кодексу України — службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків, що спричинило особливо тяжкі наслідки.

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