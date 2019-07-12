«Філіп Морріс» прокоментувала скандальні обшуки в ДФС



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Мирова угодам між урядом України та «Філіп Морріс» повністю відповідають законодавству, зазначають в тютюновій компанії

В «Філіп Морріс Україна» вважають, що мирова угода між ними та державою Україна повністю відповідає національному законодавству та міжнародним угодам.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ПрАТ «Філіп Морріс Україна».

Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань проводило обшуки в офісі Державної фіскальної служби. Серед причин вказувалось, що керівництвом ДФС України прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. «Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн», - зазначають в ДБР.

Ідеться про мирову угоду з «Філіп Морріс», затверджену урядом в кінці минулого року.

В тютюновій компанії заявили, що підписання та виконання мирової угоди повністю відповідає законодавству України, а також міжнародним зобов'язанням України в рамках міжнародних угод про захист інвестицій між Україною та США, а також Україною та Швейцарією.

«Мирова угода продемонструвало готовність уряду і ДФС сприяти поліпшенню бізнес-клімату в Україні», - заявила Наталія Бондаренко, директор із зовнішніх зв’язків ПрАТ «Філіп Морріс Україна».

В ДФС, де сьогодні відбулись обшуки, відмітили, що мирова угода була колегіальним рішенням. «Цьому передувала робота Міжвідомчої робочої групи з питань досудового врегулювання спору при Мінюсті», - зазначив в.о. голови фіскальної служби Олександр Власов.

Нагадаємо, 5 грудня 2018 року уряд прийняв рішення про підписання Мирової угоди між компаніями «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.» (США), «Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.» (США), «Філіп Морріс Брендс Сарл» (Швейцарія), ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та Україною. В.о. голови ДФС Олександра Власова тоді зобов’язали підписати зазначену мирову угоду., що він і зробив 31 січня 2019 року.

Мирне врегулювання спору тоді дозволило запобігти пред’явленню позову до держави Україна та уникнення значних витрат у ході інвестиційного арбітражу, про наміри подати до якого попередила компанія «Філіп Морріс»

У рамках мирової угоди Україна зобов’язана була забезпечити скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 635 млн грн.

Олександр Власов заявив, що 22 березня були скасовані податкові повідомлення рішення (виписані ще у червні 2016 року).

12 квітня 2019 року рішенням Другого апеляційного адміністративного суду провадження у справі про оскарження податкових повідомлень-рішень було закрито.