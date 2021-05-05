Виробники електроенергії потерпають від збитків через штучно занижену ціну на оптовому ринку

Індикатором фактичної беззбитковості генерації в Україні є ціна на електроенергію у суміжних країнах

Генеруючі компанії змушені продавати електроенергію нижче собівартості її виробництва через штучно занижену ціну на оптовому ринку.

Про це заявив провідний експерт енергетичних програм «Центру Разумкова» Максим Білявський в ході дискусії на Energy Club 29 квітня.

«Вітчизняні виробники електричної енергії, за нашими розрахунками і спостереженнями, знаходяться у збитках і все це через те, що ціна у сегменті на ринку «на добу наперед» штучно занижена і не покриває реальну собівартість генерації», – зазначив експерт.

На думку Білявського, індикатором фактичної беззбитковості генерації в Україні є ціна на електроенергію у суміжних країнах, де вартість складає від 53 до 65 EUR/МВтч проти 40 EUR/МВтч в Україні.

«Така ціна на оптовому ринку мала місце в I кварталі 2021 року, що не може не викликати занепокоєння», – підкреслив він.

Експерт звернув увагу на те, що суттєва різниця в цінах в оптовому сегменті між Україною та суміжними державами має місце з липня 2020 року. До цього моменту було навпаки – ціни в оптовому сегменті в Україні були на 10% і вище більшими ніж, наприклад, в Словаччині.

«Навіть за таких умов кінцева вартість електричної енергії для промислових споживачів в Україні була на 30% нижча, ніж чек на оплату для підприємств-компаній у Словаччині», – додав він.

За словами Білявського, відсутність коштів на ринку в короткостроковій перспективі – це ризики для проходження нового опалювального сезону, це зростання кількості аварійних, позаштатних ситуацій та відмов. У середньостроковій перспективі – це ймовірна загроза планам по декабонізації економіки, по виконанню Національного плану спрощення викидів.

Він акцентував увагу на тому, що енергоринок втрачає ліквідність і цьому так само сприяють і численні зміни у нормативно-правові документи. Зокрема, за 12 місяців регулятор 29 разів вносив зміни до правил ринку.

«Якщо буде продовжуватись маніпулювання торговими операціями, адміністративне втручання, то питання втрати ліквідності енергоринку буде лише загострюватися. Ми сьогодні бачимо, що миттєвий коефіцієнт ліквідності ринку досить низький і фактично відповідає кризовому рівню», – сказав експерт.

В цьому контексті Білявський вважає своєчасним схвалення 28 квітня цього року комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку законопроекту №4503, ініціатором якого виступає народний депутат Людмила Буймістер.

«Він має на меті інтегрувати законодавство REMIT в Україні і відновити доброчесність та прозорість торгових операцій. Дуже сподіваємось, що позиція парламентського комітету буде підтримана у залі народними обранцями», - підкреслив він.