У Росії заборонили експорт гречки

Російський уряд з 5 червня до 31 серпня заборонив вивозити з країни гречку, крупу з гречки грубого помелу і оббите (очищене) гречане зерно

З метою забезпечення продовольчої безпеки уряд Росії ввів тимчасову заборону на вивезення гречки, гречаної крупи грубого помелу і гречаного зерна обваленого. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Наприкінці квітня перший віце-прем'єр РФ Андрій Бєлоусов запропонував міністерствам підготувати та подати пропозиції щодо скорочення експорту гречки в 2021 році.

У Мінсільгоспі РФ пов'язували доручення Білоусова з тим, що на зовнішніх ринках виник підвищений попит на гречку, що може привести до зростання цін в Росії.

Середня ціна на гречку з 1 січня до 30 березня 2021 року, за даними російського міністерства, зросла на 39 відсотків у порівнянні з першим кварталом 2020 року і склала 571,2 долара за тонну.

Раніше повідомлялося, що гречка за рік подорожчала на 34,4%. Наразі кілограм крупи коштує в середньому 32-50 грн, залежно від виробника. Експерти прогнозують, що до кінця року ціна може сягнути 80 грн.

Раніше «Главком» писав, що з початку року вартість горілки в Україні зросла на 0,4% і становить в середньому понад 93,3 грн за пляшку в 0,5 л.

Нагадаємо, в Україні дорожчає житло. Упродовж року воно зросло у ціні більш ніж на 10%. Найдорожчі – оселі на вторинному ринку. Вони популярніші за ті, що у новобудовах. Сьогодні однокімнатну квартиру у спальному районі дешевше $45 тисяч складно купити, хоча півтора року тому була на третину дешевша.

До слова, фінансисти розповіли, що чекає українців на ринку праці найближчим часом.

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