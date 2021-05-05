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    Ціна нафти підскочила до двомісячного максимуму

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    Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,7%, до $69,37 за барель - Ціна нафти підскочила до двомісячного максимуму
    Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,7%, до $69,37 за барель
    Фото: AFP 2021 / Frederic J. Brown

    Успішна кампанія з вакцинації від Covid-19 в США і Європі вплинула на світові ціни на чорне золото

    Ціни на нафту зростає третій день поспіль після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США впали минулого тижня набагато більше, ніж очікувалося. Це зміцнило оптимістичні погляди на попит на паливо в найбільшій економіці світу. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,7%, до 69,37 долара за барель після досягнення більш ніж семитижневого максимуму в 69,78 долара на початку сесії. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,7%, до 66,12 доларів за барель. Ціни піднімалися до 66,58 доларів, що є максимальним показником з 8 березня. Обидва еталонні контракти у вівторок зросли майже на 2%.

    За даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти за тиждень, що закінчився 30 квітня, скоротилися на 7,7 мільйона барелів, що більш ніж в три рази перевищує очікуване аналітиками скорочення. Запаси бензину скоротилися на 5,3 мільйона барелів.

    «Згідно з даними API, ціни на нафту, схоже, підтримуються значним скороченням запасів нафти і бензину», – сказала Маргарет Янг, стратег з сінгапурської DailyFX.

    «Перспективи попиту на енергоносії поліпшуються за рахунок пом'якшення заходів ізоляції в деяких частинах США і Великобританії, які допомогли нейтралізувати побоювання з приводу зниження попиту з боку Індії та Японії. Майбутній літній сезон підвищення попиту на паливо може ще більше підвищити попит на паливо і підтримати ціни на нафту», - додала вона.

    Зростання цін на нафту до майже двомісячного максимуму було підтримано розгортанням кампанії з вакцинації проти Covid-19 в США і Європі.

    «Постійний потік оголошень про відновлення діяльності в США і очікуване зростання споживання є сприятливими, як і дані з Європи і Великобританії про те, що в'їзний туризм скоро знову відкриється для вакцинованих мандрівників», – сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик Азіатсько-Тихоокеанського ринку OANDA.

    Це більш ніж компенсувало падіння попиту на паливо в Індії, третьому за величиною споживачеві нафти у світі, яка бореться зі сплеском Covid-19.

    «Однак, якщо ми в кінцевому підсумку побачимо введення національної ізоляції, це, швидше за все, вдарить по настроях», – говорять аналітики ING Economics про ситуацію в Індії.

    Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз середньорічний ціни нафти марки Brent в 2021 році до 58 доларів за барель. У грудні минулого року агентство очікувало 45 доларів за барель.

    Теги: нафта США економіка бізнес ціни фінанси вакцинація
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