Високий Суд Англії арештував активи Коломойського і Боголюбова на суму понад $2,5 млрд

Наказ про арешт активів було видано на підставі наданих суду детальних доказів, які доводять, що пани Коломойський та Боголюбов вивели з банку майже $2 млрд.

ПАТ КБ ПриватБанк розпочав судовий процес у Високому Суді Лондона проти своїх колишніх власників та керівників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів панів Коломойського та Боголюбова, та шістьох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім



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Ігор Коломойський

Наказ про арешт активів було видано на підставі наданих суду детальних доказів, які доводять, що пани Коломойський та Боголюбов вивели з банку майже $2 млрд.

ПАТ КБ ПриватБанк розпочав судовий процес у Високому Суді Лондона проти своїх колишніх власників та керівників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів панів Коломойського та Боголюбова, та шістьох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Наказ про арешт активів було видано на підставі наданих суду детальних доказів, які доводять, що пани Коломойський та Боголюбов вивели з банку майже $2 млрд. шляхом проведення низки незаконних операцій, в результаті яких, кошти переводились на компанії, які їм таємно належали або знаходились під їхнім контролем.

Шляхом цього судового процесу Приватбанк планує повернути кошти, сума яких, разом з процентами, складає понад $2,5 млрд.

Приватбанк впевнений, що англійський суд чесно та об'єктивно розгляне його позов, а також, що банк досягне успіху та зможе повернути кошти, які були незаконно виведені із нього.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова було докапіталізована на суму 116,8 млрд грн.

Сьогодні проходять близько чотирьох сотень українських судів, що стосуються націоналізації Приватбанку.

У листопаді 2017 року олігарх Ігор Коломойський в Швейцарії дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку.

Генпрокуратура домоглася від топ-менеджерів Приватбанку судових позовів до Коломойського і Боголюбова.