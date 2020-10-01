Візити голови НКРЕКП Тарасюка до Росії несуть загрозу національній безпеці, – нардеп



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«Недопустимо, щоб державний службовець здійснював регулярні прохідки до країни-агресора»

Правоохоронні органи повинні невідкладно розслідувати обставини візитів голови НКРЕКП Валерія Тарасюка до Російської федерації.

Про це заявив народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Михайло Бондар.

«Недопустимо, щоб державний службовець, тим більше такого високого рангу як керівник енергетичного і тарифного регулятора, здійснював регулярні прохідки до країни-агресора. Контакти посадових осіб з країною-агресором – це загроза національній безпеці. Всі факти повинні бути невідкладно перевірені й розслідувані», - заявив народний депутат.

Бондар окремо звернувся до Служби безпеки України з вимогою негайно перевірити всі факти поїздок голови НКРЕКП до Росії починаючи з моменту з 2014 г., з моменту анексії Криму і початку війни на Донбасі.

Нагадаємо, 28 вересня народний депутат Валентин Наливайченко повідомив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила факти регулярних поїздок глави НКРЕКП Валерія Тарасюка в Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва в червні 2018 р.

Депутати-члени ТСК направили матеріали до правоохоронних органів, в тому числі від СБУ, з вимогою перевірити цілі і мотиви візитів Тарасюка до Російської Федерації.

Колега Бондаря по фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко напередодні повідомив, що Валерій Тарасюк виступив основним спонсором передвиборчої кампанії Сергія Лещенка від час виборів до Верховної ради в 2019 році.

Депутат Гончаренко допустив, що Тарасюк міг бути лише посередником, а в дійсності фінансування Лещенка здійснювалося за рахунок коштів наближеної до керівництва Російської федерації енергетичної компанії, менеджером якої Тарасюк був до роботи на державній службі.