Скандал у контактній групі: російська сторона зізналася, що записує переговори



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Представник РФ в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов зізнався, що росіяни ведуть відеофіксацію переговорного процесу

Спецпредставник глави ОБСЄ в Україні призупинила засідання ТКГ через те, що російська сторона порушила режим конфіденційності

Український журналіст Сергій Гармаш, якого залучили в Тристоронню контактну групу (ТКГ) як представника ОРДЛО, розповів, що російська сторона записувала переговори, порушуючи дипломатичні норми.

«Обурливою сенсацією стало зізнання (представника Росії в переговорній групі Бориса, – ред.) Гризлова про те, що вони, виявляється, ведуть відеофіксацію переговорного процесу. Це, звісно, неприпустимо для дипломатичної практики», – заявив Гармаш в ефірі «24 каналу».

За словами журналіста, Борис Гризлов сказав, що «так роблять усі». При цьому пізніше він хотів зробити вигляд, що ніякої заяви не було.

Як уточнює агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела, спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Хайді Ґрау була змушена призупинити засідання ТКГ через те, що російська сторона порушила режим конфіденційності.

«Як з'ясувалося в ході засідання, російська сторона вела несанкціонований аудіо- і відеозапис роботи ТКГ, про що заявила в ході засідання. Глава російської делегації, зокрема, заявив також про свій намір в односторонньому порядку публікувати аудіо- та відеозаписи переговорів», – заявив співрозмовник агентства.

За даними ЗМІ, Ґрау запропонувала призупинити роботу ТКГ і провести позачергове засідання, щоб встановити загальний кодекс поведінки та інформаційної політики. Українська сторона підтримала пропозицію.

Як відомо, на засіданні 30 вересня глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську сторону не блокувати переговори і попросив Бориса Гризлова «не висувати ультиматумів».

«Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови», – заявив Кравчук.

Раніше Кравчук заявляв, що Росія і ОРДЛО заблокують все, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі.

Також повідомлялося, що Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу.