СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними слідства, зловмисники використовували SIM-картки українських і російських мобільних операторів Фото: СБУ

Діяльність «ботоферми» контролювалася з Росії і терористичної «ДНР»

Українські правоохоронці блокували діяльність чергової «ботоферми», яка поширювала фейки щодо місцевих виборів.

Про це в середу, 30 вересня, повідомляє пресслужба СБУ.

Відзначається, що діяльність «ботоферми» контролювалася з Росії і терористичної «ДНР».

«Організатори використовували телекомунікаційні платформи для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот. Через них вони поширювали вигадану інформацію з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні місцевих виборів», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисники використовували SIM-картки українських і російських мобільних операторів.

СБУ встановила особи учасників ботоферми, які знаходяться в Україні. Оплату за роботу вони отримували через російські платіжні системи.

Обшуки проведені в Києві і Донецькій області. Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили комп'ютерну техніку, GSM-шлюзи, SIM-банки, вісім тисяч SIM-карток, чернетки з даними реєстрації фейкових користувачів соцмереж.

Нагадаємо, тижнем раніше повідомлялося, що СБУ блокувала потужну «ботоферму», яка поширювала заклики до розпалювання міжетнічної ворожнечі і пропаганди сепаратизму.