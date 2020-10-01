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    Події в Україні

    СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму»

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    За даними слідства, зловмисники використовували SIM-картки українських і російських мобільних операторів - СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму»
    За даними слідства, зловмисники використовували SIM-картки українських і російських мобільних операторів
    Фото: СБУ

    Діяльність «ботоферми» контролювалася з Росії і терористичної «ДНР»

    Українські правоохоронці блокували діяльність чергової «ботоферми», яка поширювала фейки щодо місцевих виборів.

    Про це в середу, 30 вересня, повідомляє пресслужба СБУ.

    Відзначається, що діяльність «ботоферми» контролювалася з Росії і терористичної «ДНР».

    «Організатори використовували телекомунікаційні платформи для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот. Через них вони поширювали вигадану інформацію з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні місцевих виборів», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, зловмисники використовували SIM-картки українських і російських мобільних операторів.

    СБУ встановила особи учасників ботоферми, які знаходяться в Україні. Оплату за роботу вони отримували через російські платіжні системи.

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    СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму»
    СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму»
    СБУ ліквідувала чергову потужну «ботоферму»

    Обшуки проведені в Києві і Донецькій області. Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили комп'ютерну техніку, GSM-шлюзи, SIM-банки, вісім тисяч SIM-карток, чернетки з даними реєстрації фейкових користувачів соцмереж.

    Нагадаємо, тижнем раніше повідомлялося, що СБУ блокувала потужну «ботоферму», яка поширювала заклики до розпалювання міжетнічної ворожнечі і пропаганди сепаратизму.

    Росія СБУ кримінал ДНР вибори інтернет кібербезпека
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