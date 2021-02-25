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    Економіка та фінанси

    Влада мусить негайно зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, – Тимошенко

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    Тимошенко наголосила, що власних потужностей по виробництву електроенергії в Україні більш ніж достатньо, аби забезпечити всі потреби країна - Влада мусить негайно зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, – Тимошенко
    Тимошенко наголосила, що власних потужностей по виробництву електроенергії в Україні більш ніж достатньо, аби забезпечити всі потреби країна

    Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії

    Тотальна корупція і непрофесіоналізм влади призвів до імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі, який руйнує українську енергосистему.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

    «Це корупція називається. Іншого слова немає. Чому це не робиться? Тому що корупція, тому що непрофесіоналізм, тому що подвійні стандарти», – заявила Тимошенко.

    Вона наголосила, що власних потужностей по виробництву електроенергії в Україні більш ніж достатньо, аби забезпечити всі потреби країна.

    «У нас потужностей на виробництво електроенергії в Україні в два рази як мінімум більше, ніж ми її сьогодні споживаємо. Тобто, нам свою електроенергію немає куди дівати. А зараз відкрили повністю шлюзи і починають постачати електроенергію з Білорусі і з Росії. Ну де розум?», – заявила Тимошенко.

    Політки наголосила, що влада повинна негайно зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

    «Що треба зробити сьогодні, а бажано вчора, – негайно закрити імпорт електроенергії з Білорусі і з Росії. Ви розумієте, що ми робимо?», – підсумувала Тимошенко.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 25 лютого було імпортовано майже 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн.

    Поставки російського струму здійснюються за демпінговими цінами, що дозволяє імпортерам витісняти з ринку українських виробників і постійно збільшувати свою долю. Імпорт призводить до різкого обвалу оптових цін і збитків генеруючих компаній.

    Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.

    В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а генеруючі компанії змушені були вимикати енергоблоки і отримали рекордні збитки.

    Теги: Білорусь Росія Юлія Тимошенко Батьківщина опалювальний сезон електроенергія
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