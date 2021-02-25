Експерт: Росія може «кинути» Німеччину з «Північним потоком – 2»

Енергетичний експерт застеріг від добудови скандального трубопроводу

Дискусії німецьких політиків про потребу заморозити будівництво «Південного потоку-2», аби виробити певні умови взаємодії з російською стороною, можуть бути механізмом обману, який Росія сама їм і закинула. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Михайло Гончар, експерт з питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI».

Гончар так прокоментував пропозицію глави внутрішнього політичного комітету Бундестагу Норберта Реттґена щодо паузи в будівництві: «Думаю, ідея про якийсь механізм стримування Росії закинута самими росіянами для німців, можливо, паралельно і для американців. Але питання в тім, що в такий спосіб створюється не запобіжник, а механізм обману, який Росія дуже легко застосує у випадку добудови, сертифікації та запуску «Північного потоку – 2» в експлуатацію. Росія зробить це дуже простим, примітивним способом».

Михайло Гончар також не виключає, що прагнення німецької сторони взяти паузу в будівництві аби сформулювати певні умови для Росії, продиктовані неадекватною поведінкою російської влади у справі Олексія Навального. «Мова про те, щоби заморозити проєкт на невизначений термін. Причина – неадекватна поведінка російської влади у справі Олексія Навального і під час отруєння, і зараз, коли його відправили за ґрати. Заморозити пропонується до моменту зміни уряду в Німеччині восени. Можливо, після цього політика нового німецького уряду щодо «Північного потоку – 2» зазнає змін, можливо, поведінка Росії зміниться. Ось на це й робиться розрахунок. В принципі такий варіант затягувати проєкт в подальше болото невизначеності доволі непоганий. Реттґен розраховує саме на те, що таке заморожування, по суті, вб’є «Північний потік – 2» в подальшому», – наголошує експерт.

Фахівець застерігає, що ідея, яка пов’язана зі створенням якогось механізму, який начебто гарантуватиме збереження транзиту через Україну, може бути небезпечною для нашої держави. «Питання полягає в тому, хто і як визначатиме, коли треба зупинити «Північний потік – 2», а коли – ні? Який юридичний, договірний механізм може бути, між ким і ким? Росія завжди скаже, що вона нічого не перекривала Україні. Тим більше досвід співпраці з РФ якраз вказує на те, що вони саме так вчинять. Росія до цього часу стверджує, що у 2009 році газову кризу спричинила Україна, яка перекрила транзит її блакитного палива до Європи. І багато хто в Європі з цим погоджується до цих пір, хоча ми знаємо, як було насправді… У нашому випадку може бути рукотворна аварія десь в російській глибинці на трасі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород», після чого «Газпром» зробить заяву про неможливість його подальшого використання та «Північний потік – 2» як єдину альтернативу. Саме цим вони і тиснутимуть на європейців», – наголошує Гончар.

Нагадаємо, Північний потік (Nord Stream) – газопровід від Росії до Німеччини, перша гілка якого вже збудована, а саме частина між Виборгом та Ґрайфсвальдом. Магістральний газопровід «Північний потік» через Балтійське море з’єднав Росію і Європейський Союз. Газопровід безпосередньо пройшов територією Росії, Швеції, Данії і Німеччини. Його довжина склала близько 1,2 тис. км. «Північний потік – 2» (Nord Stream-2) – проєкт розширення діючого у Балтійському морі газогону «Північний потік», довжиною 1234 км . За задумом газогін має проходити через економічні зони та територіальні воді п'яти країн: Данії ( 147 км ), Німеччини ( 85 км ), Росії ( 118 км ), Фінляндії ( 374 км ) і Швеції ( 510 км ). Початковий проєкт передбачає будівництво і роботу двох ниток газогону загальною потужністю 55 млрд кубічних метрів газу на рік через Балтійське море до Німеччини. Маршрут має проходити уздовж існуючої першої нитки «Північного потоку».



