«Спеціально заїхала на Байкове напередодні». Юлія Тимошенко на могилі Лесі Українки (фото)

Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки

У четвер, 25 лютого, виповнюється 150 років із дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) – видатної поетеси, драматургині, культурної діячки. Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заїхала на Байкове кладовище, де похована велична українка. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Я спеціально заїхала на Байкове напередодні. Щоб уникнути офіціозу, бо сьогодні там буде людно… З Лесею ж хочеться трохи побути на самоті», – написала Тимошенко.

Вона сказала, що Леся Українка – це жінка настільки великої сили й енергії, що прямо змушує також бути сильною, мужньою, впевненою.

«Біля Лесі якось одразу зрозуміло, що все має бути добре, усе має вдатися, бо інакше нам не підходить. Недаремно Іван Франко якось сказав: «Ся хора, слабосильна дівчина – трохи чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну». Через роки, і вже навіть через віки, ця Жінка досі випромінює мужність та віру якоїсь неймовірної атомної генерації…», – написала Тимошенко.

За словами Тимошенко, Леся Українка – поетеса прямої дії, її вірші – найкращий засіб від безпорадності, суму й відчаю: «Від неї виходиш з оновленою душею й повною наснаги, надій та кращих сподівань… Треба йти, треба працювати, треба діяти, треба жити…».

Нагадаємо, 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському народилася Лариса Косач, яка увійшла в історію під псевдонімом Леся Українка. Саме вона стала однією з центральних постатей української культури та піднесла її до європейського рівня. Главком нагадує яскраві сторінки біографії великої українки.