Виконуючий обов'язки директора ГП «Гарантований покупець» іде у відставку. Нардеп Гончаренко пояснив причини

Гончаренко нагадав, що з 19,3 млрд грн, отриманих від розміщення єврооблігацій, Улида зміг заблокувати 3 млрд грн

Гончаренко вважає, що на Улиду здійснювався тиск

Офіс Президента України не зміг здійснити неправомірний перерозподіл коштів у розмірі 3 млрд грн, які призначалися для виплат боргів за «зелену» електроенергію, оскільки через ризики кримінальних проваджень виконуючий обов'язки директора ГП «Гарантований покупець» Вадим Улида подав заяву про звільнення.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

«Сьогодні стало відомо, що виконуючий обов'язки директора «Гарантований покупець» написав заяву про звільнення. Я зараз кажу про Вадима Улиду, який був нашвидкоруч призначений на посаду у вихідний день – 13 листопада лише з однією метою – зупинити платежі «зеленим» інвесторам», – повідомив Гончаренко.

Він нагадав, що з 19,3 млрд грн, отриманих від розміщення єврооблігацій, Улида зміг заблокувати 3 млрд грн.

«На виконуючого обов'язки директора тиснули з Кабміну, а на Кабмін, звичайно, – з ОП. Там шукали безліч шляхів, куди діти гроші і так, щоб побільше вкрасти. Та не вдалося. Бо це цільові європейські гроші на виплату боргів у зеленій енергетиці», – зазначив депутат.

Він також вказав, що через цю махінацію від Офісу Зеленського фінансово постраждає держава. «Неперерахування 3 млрд грн за місцем призначення сьогодні-завтра означатиме, що держава зазнає збитків у розмірі 0,7 млрд грн. Бо «Гарпоку» потрібно сплачувати податки.

Ось до чого призводять неумілі ігри в політику від Зеленського. Грає він, а програє народ», – підсумував Гончаренко.

Як повідомлялося, 29 листопада Улида публічно закликав Кабмін прояснити ситуацію з блокуванням виплати боргів перед компанією ДТЕК.

ДТЕК єдина з 800 компаній-виробників так і не отримала виплати за цільовими «зеленими» обігаціями.

Нагадаємо, на рахунках ДП «Гарантований покупець» знаходиться 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам «зеленої» енергетики. Ці гроші на виконання умов «зеленого» кредиту від ЄС мали бути спрямовані на погашення боргів перед компанією ДТЕК. Однак з невідомих причин уряд заблокував виплати цій компанії.

Попередній керівник «ГарПоку», який відмовився виконувати, за його словами, протиправні вказівки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля блокувати виплати ДТЕК, був звільнений 13 листопада.