Виступ Зеленського у Раді: про що говоритиме президент 1 грудня

Зеленський планує розповісти про свої досягнення на посаді президента за перші 2,5 роки каденції

Нардеп від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев розповів про що президент Володимир Зеленський планує говорити у середу під час послання до Верховної Ради. Перш за все Зеленський розповість про «досягнення за половину президентської каденції».

За словами Гетманцева, звернення президента до парламенту є знаковою подією. Серед тем послання Зеленського, на думку нардепа, будуть і плани та цілі на другу половину каденції.

«Слуга» заявив, що Зеленський може говорити про досягнення першої половини своєї каденції тому, що часто на них не звертають увагу і вказують на помилки.

«Я переконаний, що на екваторі свого терміну він підсумує те, що досягнуто. Тому що ЗМІ та експортне середовище не звертає уваги на ті досягнення які є», – заявив депутат.

Крім того, серед пріоритетних тем, на думку Гетманцева, будуть цілі на наступні 2,5 роки каденції.

Інша «слуга» Олена Мошенець в ефірі телеканалу «Дом» розповіла, що оскільки темою звернення президента Зеленського внутрішнє та зовнішнє становище України, то буде згадана і ситуація на кордоні з Росією й інформація про загрозу повномасштабного вторгнення.

Крім того, за словами Мошенець, ще одним фронтом боротьби України є пандемія, тому, на її думку, президент цієї теми не омине.

«Ми повинні розуміти, якою є наша подальша стратегія, тому що фактично раз на кілька місяців ми чуємо про нові штами коронавірусу. Очевидно, що це ще одна війна – за здоров'я і життя наших громадян», – заявила Мошенець.

Також за словами «слуги» серед тем послання може бути питання підвищення заплат в Україні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернеться до Верховної Ради з посланням 1 грудня.

Традиційно темою звернення глави держави до парламенту є зовнішнє та внутрішнє становище України. На виступ президента запросили представників громадськості.

До слова, перший віцеспікер і представник президентської партії Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня будівлю Ради, усі входи та виходи до неї можуть заблокувати. Також він каже, що у середу до Києва масово звозитимуть людей і що учасникам протестів пропонують по тисячі гривень на день за участь у «держперевороті».

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

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