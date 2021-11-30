Єрмак сходив на допит у Держбюро розслідувань

Чиновник запевняє, що повідомив слідчим усю відому йому інформацію

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні зранку був у Державному бюро розслідувань, де давав свідчення у справі про злив операції щодо «вагнерівців». Про це голова Офісу Зеленського повідомив у соцмережах.

«Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі «вагнерівців», – написав він.

Єрмак запевняє, що повідомив слідчим усю відому йому інформацію. А також пояснив, чому про цей допит не повідомлялося і фотосвідчень цьому немає.

«Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав. Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над «і», – написав Єрмак.

Андрій Єрмак розповів про допит у ДБР

Нагадаємо, після пресмарафону українського президента у розслідувачів Bellingcat виникли нові питання до Зеленського. Христо Грозев сподівається, що фільм про «Вагнергейт» вийде через шість місяців.

Раніше засновник Bellingcat зізнався, що йому соромно за пресконференцію Зеленського.

А ось Єрмак заявив, що Зеленський на пресконференції був таким же, як у житті.

До слова, сам Єрмак під час пресмарафону заховався від журналіста у дитячій кімнаті.

Під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака. Також Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту.

26 листопада Володимир Зеленський провів пресмарафон, який тривав понад п’ять годин. Він визнав, що спецоперація із захоплення бойовиків ПВК Вагнера планувалася і назвав її «ганебною» для української розвідки.

На думку Зеленського, примусова посадка в Україні літака з найманцями могла зіпсувати відносини з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, оскільки на борту рейсу Turkish Airlines Мінськ–Стамбул були громадяни Туреччини, а тодішнє керівництво Головного управління розвідки Міноборони не повідомляло Анкару про план.

Зеленський також звинуватив ексглаву ГУР Міноборони Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» у пресу. Крім того, він заявив, що колишній керівник ГУР пропонував йому передати формулу «вакцини від коронавірусу» США та Китаю, і назвав його «авантюристом та аферистом».

Сам Бурба розповів, що Офіс президента тиснув, шантажував та намагався підкупити його.

До слова, нещодавно український генерал розповів, як Єрмака називають у Москві.

Крім того, журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю. «Вважаю, що моєму життю загрожують наразі президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, заступник голови Офісу президента Олег Татаров, керівник СБУ Іван Баканов, і виконуючий обов'язки голови ДБР Олексій Сухачов», – заявив він.

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