Волинець: Через «правку Геруса» створять аналог корупційного «РосУкрЕнерго» для імпорту струму з РФ



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Дії Андрія Геруса в енергетичному комітеті Ради загрожують Україні розвалом внутрішньої енергетичної системи, - Волинець

Зростання імпорту російської електроенергії вже спричинило низку негативних явищ в енергогалузі, - експерт

Чергова «поправка Геруса» не скасовує імпорт електроенергії з Росії, що знищує вітчизняну енергетику та вугледобувну галузь. Для подальшого постачання російського струму в Україну створять аналог корупційного «РосУкрЕнерго».

Про це заявив народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Він наголосив, що зростання імпорту російської електроенергії вже спричинило низку негативних явищ в енергогалузі, і є прямою загрозою енергонезалежності країни.

«Зупинилися вугільні шахти. Зупинилися блоки теплових електростанцій. І такими діями Геруса і команди, яка створилася навколо нього в комітеті енергетики і житлово-комунальних послуг, є велика загроза до розвалу внутрішньої енергетичної системи України та підриву енергетичної безпеки держави, що може дуже серйозно в перспективі загрожувати не просто державній безпеці, а існуванню, забезпеченню незалежності нашої держави», - сказав Волинець.

Депутат звернув увагу на неправдивість заяв Андрія Геруса про те, що ухваленням законопроекту «Про внесення змін до закону «Про ринок електроенергії" (№2233) імпорт російської електроенергії зупинено. Волинець наголосив – російська електроенергія постачатиметься на ринок «на добу наперед», а також через Білорусь, для чого, за його прогнозом, буде створено аналог корупційного підприємства «РосУкрЕнерго», яке діяло раніше.

«Це маніпуляція. Це торкається закону 3322. По-перше, повним потоком піде електроенергія російська через Білорусь, тільки через білоруську підставку прокладку. Раз. Нам зрозуміле обличчя, які при владі зараз, які також будуть приймати участь у формуванні цієї прокладки, а також і в Україні. Очевидно, що одна прокладка буде в Україні. А також електроенергія з Росії буде поступати напряму з Росії по лініям електропередач, оскільки ми маємо єдину енергосистему. І використовуючи ринок на добу наперед, з Росії продовжать постачати електроенергію на територію України», - сказав Волинець.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект «Про внесення змін до закону «Про ринок електроенергії» (№2233), яким, зокрема, забороняється продаж та/або поставки електроенергії, що імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку, але залишається така можливість при постачанні на ринок «на добу наперед».

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки «поправці Геруса». За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ виріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу. Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.