Войціцька: Пролобіювавши відкриття імпорту електроенергії з Росії, Герус діяв в інтересах країни-агресора



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Вікторія Войціцька, народний депутат 8-го скликання

Войціцька вважає, що той, хто хоче збільшувати залежність від країни-окупанта, не зацікавлений в сильній Україні

Пролобіювавши поправку, яка відкрила імпорт електроенергії з Росії, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус діє проти інтересів України.

Про це заявила ексдепутат Вікторія Войціцька в ефірі Прямого телеканалу 4 грудня.

«Той, хто хоче збільшити залежність України від країни-агресора, від країни-окупанта, грає на його боці. Ця людина не зацікавлена у тому, щоб Україна стала дійсно потужною, сильною державою», - сказала Войціцька.

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Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в якому голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку, що дозволила комерційний імпортну електроенергії з Росії. Імпорт розпочався з 1 жовтня. За першу половину жовтня імпорт виріс в два рази, за листопад зріс ще в три рази - до 12 млн кВт-год / добу. Зростання імпорту російського струму призвело до обмеження виробництва електроенергії українськими енергопідприємствами.

За даними експертів, імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російського струму, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.